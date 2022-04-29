***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.04.2022 16:53
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Tolga AKBAŞ Portföy Yöneticisi (212) 319 14 00 tolga.akbas@oyakportoy.com.tr
Necdet KARACAN Araştırma Müdür (212) 319 14 00 necdet.karacan@oyakportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025602
BIST
16:432.423
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -5,77
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
2.443
En Düşük
2.405
16:4314,8620
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0724
|Açılış
|: 14,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7750
|
14,8639
En Düşük
14,7579
16:4315,6522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0940
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5300
|
15,7024
En Düşük
15,5143
16:43909,70
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 9,21
|Açılış
|: 909,70
|
|Önceki Kapanış
|: 900,49
|
916,08
En Düşük
900,21
BIST En Aktif Hisseler16:41
|ARENA
|14,30
|23.130.632
|% 10,00
|
|CEMTS
|25,96
|36.590.298
|% 10,00
|
|YUNSA
|24,74
|10.055.697
|% 9,96
|
|UFUK
|31,38
|3.455.501
|% 9,95
|
|KNFRT
|5,14
|31.692.611
|% 9,83
|
|LIDER
|22,86
|84.775.275
|% -10,00
|
|BASGZ
|14,61
|34.245.149
|% -9,98
|
|DAGHL
|22,64
|7.231.239
|% -9,94
|
|DITAS
|28,22
|31.359.850
|% -7,59
|
|TKFEN
|19,74
|568.303.772
|% -5,91
|
|THYAO
|40,98
|3.339.257.599
|% 1,19
|
|GARAN
|14,98
|1.314.468.440
|% 0,00
|
|SISE
|18,04
|1.234.286.480
|% 1,86
|
|AKBNK
|8,88
|1.078.062.095
|% -1,00
|
|TUPRS
|236,50
|980.215.265
|% -0,63
|
|EKGYO
|2,62
|819.348.806
|% -1,13
|
|ODAS
|2,44
|457.205.698
|% 0,41
|
|SKBNK
|1,17
|212.762.671
|% -3,31
|
|YKBNK
|4,85
|693.927.383
|% -1,22
|
|AKBNK
|8,88
|1.078.062.095
|% -1,00
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8532
|14,8626
|% 0,49
|
|Euro
|15,6422
|15,6526
|% 0,61
|
|Sterlin
|18,5836
|18,6768
|% 1,20
|
|Frank
|15,2317
|15,3234
|% 0,55
|
|Riyal
|3,9483
|3,9681
|% 0,49
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.910
|15,10
|
|Altın Gr.
|911
|911
|10,79
|
|Cumhuriyet
|6.079
|6.171
|99,00
|
|Tam
|6.050
|6.201
|98,64
|
|Yarım
|2.924
|3.000
|47,72
|
|Çeyrek
|1.467
|1.500
|23,86
|
|Gümüş.Ons
|23,10
|23,13
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,01
|11,02
|0,01
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,61
|