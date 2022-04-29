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***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

29.04.2022 16:53
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)
Baran ÇELİK 16.09.2020 2021 – Devam Ordu Yardımlaşma Kurumu, Mali İşler ve Finans Grup Başkanı 2018 – 2021 Ordu Yardımlaşma Kurumu, Finansal Yönetim ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı 2017 - 2018 OYAK Çimento A.Ş., Mali İşler Başkan Yardımcısı 2015 - 2017 ÇİMSA A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 7
Ömür TEZCAN 28.05.2018 2016- Devam OYAK İnşaat A.Ş. Gayrimenkul Değerleme Yöneticisi- 2014 -2016 OYAK İnşaat A.Ş, İş Geliştirme Yöneticisi- 2009 - 2014 OYAK İnşaat A.Ş, Planlama ve Sözleşme Yönetimi Grup Yöneticisi
Hasan Rıfat TOPKAR 01.11.2019 2020 – Devam OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. / Genel Müdür 2018 – 2020 OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İç Kontrol Grup Müdürü 2015 - 2018 OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Risk Yönetimi, Müdür




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025603


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