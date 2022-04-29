***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)Baran ÇELİK 16.09.2020 2021 – Devam Ordu Yardımlaşma Kurumu, Mali İşler ve Finans Grup Başkanı 2018 – 2021 Ordu Yardımlaşma Kurumu, Finansal Yönetim ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı 2017 - 2018 OYAK Çimento A.Ş., Mali İşler Başkan Yardımcısı 2015 - 2017 ÇİMSA A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 7Ömür TEZCAN 28.05.2018 2016- Devam OYAK İnşaat A.Ş. Gayrimenkul Değerleme Yöneticisi- 2014 -2016 OYAK İnşaat A.Ş, İş Geliştirme Yöneticisi- 2009 - 2014 OYAK İnşaat A.Ş, Planlama ve Sözleşme Yönetimi Grup YöneticisiHasan Rıfat TOPKAR 01.11.2019 2020 – Devam OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. / Genel Müdür 2018 – 2020 OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İç Kontrol Grup Müdürü 2015 - 2018 OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Risk Yönetimi, Müdürhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025603BIST