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***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

29.04.2022 16:54
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Tolga AKBAŞ Portföy Yöneticisi (212) 319 14 00 tolga.akbas@oyakportfoy.com.tr
Necdet KARACAN Araştırma Müdür (212) 319 14 00 necdet.karacan@oyakportfoy.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025607


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BIST En Aktif Hisseler17:02
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARENA 14,30 23.572.158 % 10,00  
CEMTS 25,96 36.599.825 % 10,00  
YUNSA 24,74 10.069.427 % 9,96  
UFUK 31,38 3.458.670 % 9,95  
KNFRT 5,14 31.693.161 % 9,83  
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17:02 Alış Satış %  
Dolar 14,8557 14,8632 % 0,50  
Euro 15,6424 15,6480 % 0,58  
Sterlin 18,5983 18,6915 % 1,28  
Frank 15,2482 15,3401 % 0,66  
Riyal 3,9500 3,9698 % 0,53  
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17:02 Alış Satış %  
Altın Ons 1.911 1.911 16,47  
Altın Gr. 910 910 9,69  
Cumhuriyet 6.070 6.161 89,00  
Tam 6.042 6.193 90,76  
Yarım 2.920 2.996 43,91  
Çeyrek 1.465 1.498 21,95  
Gümüş.Ons 23,18 23,20 0,03  
Gümüş Gr. 11,01 11,03 0,01  
B. Petrol 109 109 1,65  
Seans Raporu 17:02
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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