***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.04.2022 16:55
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Tolga AKBAŞ Portföy Yöneticisi (212) 319 14 00 tolga.akbas@oyakportfoy.com.tr
Necde (212) 319 14 00 necdet.karacan@oyakportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025613
BIST
16:422.424
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -4,12
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
2.443
En Düşük
2.405
16:4214,8610
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0714
|Açılış
|: 14,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7750
|
14,8639
En Düşük
14,7579
16:4215,6542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0960
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5300
|
15,7024
En Düşük
15,5143
16:42908,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 8,37
|Açılış
|: 908,86
|
|Önceki Kapanış
|: 900,49
|
916,08
En Düşük
900,21
BIST En Aktif Hisseler16:42
|CEMTS
|25,96
|36.590.298
|% 10,00
|
|ARENA
|14,30
|23.067.612
|% 10,00
|
|YUNSA
|24,74
|10.055.697
|% 9,96
|
|UFUK
|31,38
|3.455.501
|% 9,95
|
|KNFRT
|5,14
|31.685.266
|% 9,83
|
|LIDER
|22,86
|84.774.086
|% -10,00
|
|BASGZ
|14,61
|34.225.352
|% -9,98
|
|DAGHL
|22,64
|7.231.239
|% -9,94
|
|DITAS
|28,06
|31.147.473
|% -8,11
|
|TKFEN
|19,68
|565.145.122
|% -6,20
|
|THYAO
|40,92
|3.261.543.620
|% 1,04
|
|GARAN
|14,98
|1.313.298.224
|% 0,00
|
|SISE
|18,04
|1.221.618.828
|% 1,86
|
|AKBNK
|8,88
|1.074.151.843
|% -1,00
|
|TUPRS
|236,80
|974.197.510
|% -0,50
|
|EKGYO
|2,62
|810.252.298
|% -1,13
|
|ODAS
|2,44
|457.140.491
|% 0,41
|
|SKBNK
|1,16
|211.147.826
|% -4,13
|
|YKBNK
|4,85
|690.145.910
|% -1,22
|
|AKBNK
|8,88
|1.074.151.843
|% -1,00
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8552
|14,8610
|% 0,48
|
|Euro
|15,6427
|15,6542
|% 0,62
|
|Sterlin
|18,5822
|18,6754
|% 1,20
|
|Frank
|15,2326
|15,3243
|% 0,55
|
|Riyal
|3,9488
|3,9686
|% 0,50
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.906
|10,99
|
|Altın Gr.
|911
|911
|10,76
|
|Cumhuriyet
|6.077
|6.169
|97,00
|
|Tam
|6.049
|6.200
|97,52
|
|Yarım
|2.924
|2.999
|47,18
|
|Çeyrek
|1.466
|1.499
|23,59
|
|Gümüş.Ons
|23,09
|23,12
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,00
|11,01
|-0,00
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,46
|