***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.04.2022 16:56
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Tolga AKBAŞ Portföy Yöneticisi (212) 319 14 00 tolga.akbas@oyakportfoy.com.tr
Necdet KARACAN Araştırma Müdür (212) 319 14 00 necdet.karacan@oyakportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025615
BIST
17:062.426
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -2,07
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
2.443
En Düşük
2.405
17:0614,8619
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0723
|Açılış
|: 14,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7750
|
14,8664
En Düşük
14,7579
17:0615,6485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0903
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5300
|
15,7024
En Düşük
15,5143
17:06913,35
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 12,87
|Açılış
|: 912,70
|
|Önceki Kapanış
|: 900,49
|
916,08
En Düşük
900,21
BIST En Aktif Hisseler17:04
|ARENA
|14,30
|23.572.158
|% 10,00
|
|CEMTS
|25,96
|36.599.825
|% 10,00
|
|YUNSA
|24,74
|10.069.427
|% 9,96
|
|UFUK
|31,38
|3.458.670
|% 9,95
|
|KNFRT
|5,14
|31.693.161
|% 9,83
|
|LIDER
|22,86
|84.853.845
|% -10,00
|
|BASGZ
|14,61
|34.685.728
|% -9,98
|
|DAGHL
|22,64
|7.231.239
|% -9,94
|
|DITAS
|28,34
|33.956.076
|% -7,19
|
|TKFEN
|19,75
|585.065.973
|% -5,86
|
|THYAO
|41,34
|4.123.785.567
|% 2,07
|
|GARAN
|14,98
|1.431.700.273
|% 0,00
|
|SISE
|18,10
|1.298.822.083
|% 2,20
|
|AKBNK
|8,87
|1.145.734.965
|% -1,11
|
|TUPRS
|236,10
|1.036.923.113
|% -0,80
|
|EKGYO
|2,62
|849.176.547
|% -1,13
|
|ODAS
|2,43
|468.059.817
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,17
|213.536.606
|% -3,31
|
|YKBNK
|4,84
|738.703.967
|% -1,43
|
|AKBNK
|8,87
|1.145.734.965
|% -1,11
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8564
|14,8609
|% 0,48
|
|Euro
|15,6421
|15,6498
|% 0,59
|
|Sterlin
|18,6057
|18,6990
|% 1,32
|
|Frank
|15,2510
|15,3429
|% 0,67
|
|Riyal
|3,9503
|3,9701
|% 0,54
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.911
|16,47
|
|Altın Gr.
|910
|910
|9,69
|
|Cumhuriyet
|6.070
|6.161
|89,00
|
|Tam
|6.042
|6.193
|90,76
|
|Yarım
|2.920
|2.996
|43,91
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|21,95
|
|Gümüş.Ons
|23,18
|23,20
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,01
|11,03
|0,01
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,65
|
Seans Raporu
17:04
daha fazla
-
17:18
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, KOZAL, THYAO
-
17:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 49 kaybederek (% -0.11 ) 2, 179
-
17:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CRDFA, UFUK, ARENA, CEMTS, MERKO, YUNSA, KNFRT
-
17:18
AYES, MNDRS, MERKO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:18
PETUN, DITAS, TCELL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında