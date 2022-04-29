***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.04.2022 16:56
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Tolga AKBAŞ Portföy Yöneticisi (212) 319 14 00 tolga.akbas@oyakportfoy.com.tr
Necdet KARACAN Araştırma Müdür (212) 319 14 00 necdet.karacan@oyakportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025616
BIST
17:062.426
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -2,07
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
2.443
En Düşük
2.405
17:0614,8619
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0723
|Açılış
|: 14,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7750
|
14,8664
En Düşük
14,7579
17:0615,6485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0903
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5300
|
15,7024
En Düşük
15,5143
17:06913,35
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 12,87
|Açılış
|: 912,70
|
|Önceki Kapanış
|: 900,49
|
916,08
En Düşük
900,21
BIST En Aktif Hisseler17:06
|ARENA
|14,30
|23.577.836
|% 10,00
|
|CEMTS
|25,96
|36.605.121
|% 10,00
|
|YUNSA
|24,74
|10.069.427
|% 9,96
|
|UFUK
|31,38
|3.458.670
|% 9,95
|
|KNFRT
|5,14
|31.747.594
|% 9,83
|
|LIDER
|22,86
|84.857.091
|% -10,00
|
|BASGZ
|14,61
|34.722.589
|% -9,98
|
|DAGHL
|22,64
|7.231.239
|% -9,94
|
|DITAS
|28,30
|34.176.330
|% -7,32
|
|TKFEN
|19,75
|586.739.957
|% -5,86
|
|THYAO
|41,38
|4.214.451.889
|% 2,17
|
|GARAN
|14,98
|1.441.839.599
|% 0,00
|
|SISE
|18,07
|1.309.833.468
|% 2,03
|
|AKBNK
|8,86
|1.155.924.351
|% -1,23
|
|TUPRS
|236,90
|1.047.775.439
|% -0,46
|
|EKGYO
|2,62
|857.131.892
|% -1,13
|
|ODAS
|2,44
|471.687.786
|% 0,41
|
|SKBNK
|1,17
|213.570.544
|% -3,31
|
|YKBNK
|4,83
|757.017.138
|% -1,63
|
|AKBNK
|8,86
|1.155.924.351
|% -1,23
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8589
|14,8619
|% 0,49
|
|Euro
|15,6433
|15,6485
|% 0,58
|
|Sterlin
|18,6039
|18,6972
|% 1,31
|
|Frank
|15,2488
|15,3407
|% 0,66
|
|Riyal
|3,9505
|3,9704
|% 0,55
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.909
|14,52
|
|Altın Gr.
|912
|913
|12,21
|
|Cumhuriyet
|6.081
|6.172
|100,00
|
|Tam
|6.057
|6.208
|105,91
|
|Yarım
|2.928
|3.003
|51,23
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|25,62
|
|Gümüş.Ons
|23,12
|23,17
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,09
|0,08
|
|B. Petrol
|110
|110
|2,41
|
Seans Raporu
17:06
daha fazla
-
17:21MERIT
Yüzde -3.14 oranında düşüşle 35.80 lira fiyatla işlem gören hissede 596, 223 adet işlem
-
17:20FORMT
Yüzde -3.95 oranında düşüşle 1.46 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 543, 634 adet işlem
-
17:18
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, KOZAL, THYAO
-
17:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 49 kaybederek (% -0.11 ) 2, 179
-
17:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CRDFA, UFUK, ARENA, CEMTS, MERKO, YUNSA, KNFRT