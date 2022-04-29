***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.04.2022 16:56
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Tolga AKBAŞ Portföy Yöneticisi (212) 319 14 00 tolga.akbas@oyakportfoy.com.tr
Necdet KARACAN Araştırma Müdür (212) 319 14 00 necdet.karacan@oyakportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025617
BIST
17:052.426
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -2,17
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
2.443
En Düşük
2.405
17:0514,8627
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0731
|Açılış
|: 14,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7750
|
14,8664
En Düşük
14,7579
17:0515,6483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0901
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5300
|
15,7024
En Düşük
15,5143
17:05912,70
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 12,21
|Açılış
|: 912,70
|
|Önceki Kapanış
|: 900,49
|
916,08
En Düşük
900,21
BIST En Aktif Hisseler17:05
|CEMTS
|25,96
|36.605.121
|% 10,00
|
|ARENA
|14,30
|23.572.158
|% 10,00
|
|YUNSA
|24,74
|10.069.427
|% 9,96
|
|UFUK
|31,38
|3.458.670
|% 9,95
|
|KNFRT
|5,14
|31.693.161
|% 9,83
|
|LIDER
|22,86
|84.854.485
|% -10,00
|
|BASGZ
|14,61
|34.703.523
|% -9,98
|
|DAGHL
|22,64
|7.231.239
|% -9,94
|
|DITAS
|28,28
|34.037.096
|% -7,39
|
|TKFEN
|19,76
|585.576.888
|% -5,82
|
|THYAO
|41,38
|4.149.039.890
|% 2,17
|
|GARAN
|14,98
|1.433.334.433
|% 0,00
|
|SISE
|18,06
|1.307.609.862
|% 1,98
|
|AKBNK
|8,87
|1.150.277.027
|% -1,11
|
|TUPRS
|236,70
|1.042.571.438
|% -0,55
|
|EKGYO
|2,62
|849.516.736
|% -1,13
|
|ODAS
|2,44
|468.085.324
|% 0,41
|
|SKBNK
|1,17
|213.538.361
|% -3,31
|
|YKBNK
|4,84
|739.780.277
|% -1,43
|
|AKBNK
|8,87
|1.150.277.027
|% -1,11
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8576
|14,8627
|% 0,49
|
|Euro
|15,6437
|15,6483
|% 0,58
|
|Sterlin
|18,6011
|18,6944
|% 1,30
|
|Frank
|15,2462
|15,3381
|% 0,64
|
|Riyal
|3,9503
|3,9701
|% 0,54
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.912
|17,41
|
|Altın Gr.
|909
|910
|9,08
|
|Cumhuriyet
|6.070
|6.161
|89,00
|
|Tam
|6.042
|6.193
|90,76
|
|Yarım
|2.920
|2.996
|43,91
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|21,95
|
|Gümüş.Ons
|23,20
|23,22
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,01
|11,02
|0,00
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,46
|
Seans Raporu
17:05
daha fazla
-
17:20FORMT
Yüzde -3.95 oranında düşüşle 1.46 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 543, 634 adet işlem
-
17:18
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, KOZAL, THYAO
-
17:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 49 kaybederek (% -0.11 ) 2, 179
-
17:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CRDFA, UFUK, ARENA, CEMTS, MERKO, YUNSA, KNFRT
-
17:18
AYES, MNDRS, MERKO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında