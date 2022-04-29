***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.04.2022 16:53
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Tolga AKBAŞ Portföy Yöneticisi (212) 319 14 00 tolga.akbas@oyakportoy.com.tr
Necdet KARACAN Araştırma Müdür (212) 319 14 00 necdet.karacan@oyakportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025599
BIST
18:052.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 2,13
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
2.443
En Düşük
2.405
18:0514,8856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0359
|Açılış
|: 14,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8700
|
14,9130
En Düşük
14,8362
18:0515,6785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0184
|Açılış
|: 15,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,7308
En Düşük
15,6169
18:05895,73
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -10,02
|Açılış
|: 895,73
|
|Önceki Kapanış
|: 905,75
|
908,09
En Düşük
887,29
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|44,74
|6.181.538
|% 0,00
|
|ADEL
|25,44
|4.334.554
|% 0,00
|
|ADESE
|0,78
|17.938.536
|% 0,00
|
|AEFES
|29,60
|66.957.305
|% 0,00
|
|AGYO
|2,64
|7.268.457
|% 0,00
|
|ACSEL
|44,74
|6.181.538
|% 0,00
|
|ADEL
|25,44
|4.334.554
|% 0,00
|
|ADESE
|0,78
|17.938.536
|% 0,00
|
|AEFES
|29,60
|66.957.305
|% 0,00
|
|AGYO
|2,64
|7.268.457
|% 0,00
|
|THYAO
|41,26
|5.466.724.836
|% 0,00
|
|GARAN
|14,98
|1.861.099.644
|% 0,00
|
|SISE
|18,12
|1.670.105.471
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,92
|1.522.256.061
|% 0,00
|
|EREGL
|33,56
|1.440.144.903
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,66
|1.132.597.176
|% 0,00
|
|ODAS
|2,45
|558.781.027
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,87
|1.102.927.445
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,16
|235.553.656
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,92
|1.522.256.061
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8762
|14,9025
|% 0,36
|
|Euro
|15,6484
|15,6788
|% 0,12
|
|Sterlin
|18,5724
|18,6655
|% -0,23
|
|Frank
|15,1640
|15,2554
|% -0,19
|
|Riyal
|3,9557
|3,9756
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.872
|-25,08
|
|Altın Gr.
|891
|891
|-14,49
|
|Cumhuriyet
|6.082
|6.174
|2,00
|
|Tam
|6.053
|6.206
|103,47
|
|Yarım
|2.925
|3.002
|50,05
|
|Çeyrek
|1.467
|1.501
|25,03
|
|Gümüş.Ons
|22,73
|22,77
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,79
|10,80
|-0,09
|
|B. Petrol
|105
|105
|-1,76
|