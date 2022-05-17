***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü FON SEPETİ FONUFonun Süresi SÜRESİZPortföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı1 OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerİŞ GÜNÜ 13:00'A KADAR OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK,ŞUBELER, ALTERNATİF DAĞITIM KANALLARI VE TÜRKİYE ELEKTRONİK FON DAĞITIM PLATFORMU 1 IST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'ten sonra iletilen talimatlar, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilirFon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerhttp://www.oyakportfoy.com.tr Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde yurt içi ve yurtdışında işlem gören ortaklık payı, döviz/kur, faiz, finansal endeksler ve fon portföyüne alınabilecek diğer varlıklara dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi), varant ve sertifikaları, riskten korunma amacıyla ise borsa dışı türev araç, forward ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in "Fon Türlerine İlişkin Kontrol" başlığında yer alan sınırlamalara uyulur.Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon un yatırım stratejisi, Fon'un yatırım stratejisine göre fon toplam değerinin en az %80 i devamlı olarak, yatırım fonlarının ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon stratejisi kapsamında yapılan çeşitlendirme ile yatırımcının finansal piyasalardaki kazanca iştirak etmesi hedeflenmektedir. Farklı sektörlere ve yatırım temalarına odaklanarak orta ve uzun vadede sürdürülebilir getiri hedefi çerçevesinde hisse senedi odaklı yerli yatırım fonları ile hisse senedi odaklı yerli ve/veya yabancı borsa yatırım fonlarına yatırım yapabilir. Fon portföyünün yönetiminde hisse senedi piyasalarındaki getirinin uygun bir risk dağılımı ile yansıtılması esastır. Coğrafya, sektör ve yatırım teması bazlı çeşitlendirme ile riskin azaltılması amaçlanmaktır. Fonun yatırım yapacağı yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının uzun vadede dengeli bir şekilde dağıtılması gözetilmektedir. Fonun risk değer aralığı 5-7 olacaktır.Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.Fonun eşik değeri "%100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi + %2" olarak belirlenmiştir.Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)1 0,00342 1,25Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarTolga AKBAŞ 09.05.2014 2013-OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. UZMAN/ 2008-2013 OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. UZMAN 13 SPK DÜZEY 3 LİSANSI VE SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSIHasan Rıfat TOPKAR 18.12.2020 18.12.2020 (Devam) OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. / Genel Müdür 01.03.2018-22.11.2020 OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İç Kontrol Grup Müdürü 01.01.2015 - 28.02.2018 OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Risk Yönetimi-Müdür 23 SPK DÜZEY 3 LİSANSI VE SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSIİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaAYAZAĞA MAHALLESİ KEMERBURGAZ CADDESİ VADİ İSTANBUL PARK SİTESİ 7B BLOK NO:7C / 86 SARIYER / İSTANBUL (212) 319 14 00 (212) 351 12 22 oyakportfoy@oyakportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaTolga AKBAŞ Portföy Yöneticisi (212) 319 14 00 tolga.akbas@oyakportfoy.com.trNecdet KARACAN Araştırma Müdür (212) 319 14 00 necdet.karacan@oyakportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030851BIST