***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.05.2022 15:17
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü FON SEPETİ FONU
Fonun Süresi SÜRESİZ
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
1 OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
İŞ GÜNÜ 13:00'A KADAR OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK,ŞUBELER, ALTERNATİF DAĞITIM KANALLARI VE TÜRKİYE ELEKTRONİK FON DAĞITIM PLATFORMU 1 IST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'ten sonra iletilen talimatlar, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
http://www.oyakportfoy.com.tr Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde yurt içi ve yurtdışında işlem gören ortaklık payı, döviz/kur, faiz, finansal endeksler ve fon portföyüne alınabilecek diğer varlıklara dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi), varant ve sertifikaları, riskten korunma amacıyla ise borsa dışı türev araç, forward ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in "Fon Türlerine İlişkin Kontrol" başlığında yer alan sınırlamalara uyulur.
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon un yatırım stratejisi, Fon'un yatırım stratejisine göre fon toplam değerinin en az %80 i devamlı olarak, yatırım fonlarının ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon stratejisi kapsamında yapılan çeşitlendirme ile yatırımcının finansal piyasalardaki kazanca iştirak etmesi hedeflenmektedir. Farklı sektörlere ve yatırım temalarına odaklanarak orta ve uzun vadede sürdürülebilir getiri hedefi çerçevesinde hisse senedi odaklı yerli yatırım fonları ile hisse senedi odaklı yerli ve/veya yabancı borsa yatırım fonlarına yatırım yapabilir. Fon portföyünün yönetiminde hisse senedi piyasalarındaki getirinin uygun bir risk dağılımı ile yansıtılması esastır. Coğrafya, sektör ve yatırım teması bazlı çeşitlendirme ile riskin azaltılması amaçlanmaktır. Fonun yatırım yapacağı yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının uzun vadede dengeli bir şekilde dağıtılması gözetilmektedir. Fonun risk değer aralığı 5-7 olacaktır.
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
Fonun eşik değeri "%100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi + %2" olarak belirlenmiştir.
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
1 0,00342 1,25
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Tolga AKBAŞ 09.05.2014 2013-OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. UZMAN/ 2008-2013 OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. UZMAN 13 SPK DÜZEY 3 LİSANSI VE SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Hasan Rıfat TOPKAR 18.12.2020 18.12.2020 (Devam) OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. / Genel Müdür 01.03.2018-22.11.2020 OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İç Kontrol Grup Müdürü 01.01.2015 - 28.02.2018 OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Risk Yönetimi-Müdür 23 SPK DÜZEY 3 LİSANSI VE SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
AYAZAĞA MAHALLESİ KEMERBURGAZ CADDESİ VADİ İSTANBUL PARK SİTESİ 7B BLOK NO:7C / 86 SARIYER / İSTANBUL (212) 319 14 00 (212) 351 12 22 oyakportfoy@oyakportfoy.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Tolga AKBAŞ Portföy Yöneticisi (212) 319 14 00 tolga.akbas@oyakportfoy.com.tr
Necdet KARACAN Araştırma Müdür (212) 319 14 00 necdet.karacan@oyakportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030851
BIST