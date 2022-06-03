***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
03.06.2022 11:07
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
ISIN Kodu TRYOYKP00245
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034459
BIST
12:332.608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 6,56
|Açılış
|: 2.611
|
|Önceki Kapanış
|: 2.602
|
2.623
En Düşük
2.604
12:3316,5087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0547
|Açılış
|: 16,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5181
En Düşük
16,4364
12:3317,7579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0593
|Açılış
|: 17,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,8139
En Düşük
17,6736
12:33989,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,25
|Açılış
|: 989,21
|
|Önceki Kapanış
|: 988,96
|
993,51
En Düşük
987,83
BIST En Aktif Hisseler12:31
|DOKTA
|26,76
|4.470.233
|% 9,94
|
|MZHLD
|96,95
|1.919.222
|% 9,42
|
|YGGYO
|26,26
|3.563.411
|% 8,24
|
|RYSAS
|7,76
|43.289.404
|% 7,63
|
|GZNMI
|33,64
|27.866.381
|% 7,48
|
|SNKRN
|29,70
|393.198
|% -10,00
|
|KRSTL
|6,77
|4.111.976
|% -9,97
|
|PSGYO
|10,62
|195.590.579
|% -9,00
|
|AVGYO
|2,74
|8.021.457
|% -5,19
|
|MEPET
|3,05
|5.297.230
|% -4,69
|
|SASA
|42,20
|2.009.984.562
|% 4,98
|
|KARSN
|7,23
|1.462.925.114
|% 0,56
|
|THYAO
|49,10
|1.450.296.570
|% -1,01
|
|KRDMD
|15,14
|906.125.630
|% -0,59
|
|EREGL
|34,68
|815.659.280
|% 0,00
|
|KARSN
|7,23
|1.462.925.114
|% 0,56
|
|DOHOL
|3,95
|448.255.320
|% 2,60
|
|EKGYO
|2,82
|279.502.404
|% 0,36
|
|TSKB
|2,17
|174.329.929
|% 3,33
|
|AKBNK
|8,75
|565.268.328
|% -0,91
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5015
|16,5085
|% 0,33
|
|Euro
|17,7357
|17,7782
|% 0,45
|
|Sterlin
|20,6851
|20,7889
|% 0,22
|
|Frank
|17,1291
|17,2323
|% 0,08
|
|Riyal
|4,3870
|4,4090
|% 0,26
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.865
|-3,91
|
|Altın Gr.
|989
|989
|-0,17
|
|Cumhuriyet
|6.560
|6.659
|-5,00
|
|Tam
|6.525
|6.690
|-10,07
|
|Yarım
|3.154
|3.236
|-4,88
|
|Çeyrek
|1.582
|1.618
|-2,44
|
|Gümüş.Ons
|22,31
|22,33
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,84
|11,85
|0,04
|
|B. Petrol
|117
|117
|-1,00
|