***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank)Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi Fon'un süresi tasfiye dönemi dahil 10 (On) yıldır. Bu süre ilk katılma payının satışının gerçekleşmesi ile başlar. Fon süresinin son 2 (iki) yılı tasfiye dönemidir.Fonun Yatırım Stratejisi Fonun yatırım yapmayı hedeflediği girişim şirketlerinin faaliyet alanları şunlardır: altyapı yatırım ve hizmetleri, inşaat, gıda, sağlık, tarım, madencilik, finans, bilişim, teknoloji, ulaştırma, imalat, enerji ve benzeri yatırım hizmetleri.Fon, potansiyel görmesi durumunda, bu sektörlerin dışındaki sektörlerde de faaliyet gösteren girişim şirketlerine ve girişim sermayesi yatırım fonlarına yatırım yapabilecektir.Fon girişim şirketlerinin ihraç ettiği borçlanma araçlarına yatırım yapabilir. Yatırımlardan kaynaklanan riskin yatırıma yönlendirilen anapara miktarı ile sınırlı olması kaydıyla sadece Tebliğde tanımlanan girişim şirketlerine sermaye yatırımı yapmak üzere yurtdışında kolektif yatırım amacıyla kurulan kuruluşlara doğrudan yatırım yapabilir.Fon yatırım yapıldığı tarih itibarıyla yurt dışında kurulu olmakla birlikte son yıllık finansal tablolarına göre varlıklarının en az %80'i Türkiye'de kurulu bağlı ortaklık ya da iştiraklerden oluşan şirketlere de yatırım yapabilir.Yatırım yapılacak şirketlerin seçiminde esas alınacak kriterler kurumsal yönetim altyapısına kavuşturulabilir, operasyonel gelişime uygun, sürdürebilirlik ve katma değerli ürün yaratma potansiyeli olacaktır.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgilerİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaAYAZAĞA MAHALLESİ KEMERBURGAZ CADDESİ VADİ İSTANBUL PARK SİTESİ 7B BLOK NO:7C / 86 SARIYER / İSTANBUL (212) 319 14 00 (212) 351 12 22 oyakportfoy@oyakportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaTolga AKBAŞ Portföy Yöneticisi (212) 319 14 00 tolga.akbas@oyakportfoy.com.trNecdet KARACAN Araştırma Müdür (212) 319 14 00 necdet.karacan@oyakportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047601BIST