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***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

26.07.2022 11:08
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Baran ÇELİK 16.09.2020 2021 ? Devam Ordu Yardımlaşma Kurumu, Mali İşler ve Finans Grup Başkanı 2018 ? 2021 Ordu Yardımlaşma Kurumu, Finansal Yönetim ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı 2017 - 2018 OYAK Çimento A.Ş., Mali İşler Başkan Yardımcısı 2015 - 2017 ÇİMSA A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
Mehmet Emre TİMURKAN 19.04.2022 2022Dvm OYAK Capital Invstmnts BV YKÜ 2022–Dvm OYAK Çimento A.Ş.,YKÜ, 2021Dvm Kümaş Manyezit SanA.Ş.,YKÜ,2021Dvm CIMPOR Portugal Cabo Verde Oprs, Sgps,S.A.,YKÜ,2021Dvm AKDENİZ Chemson Additives AG,YKÜ,2019Dvm MIILUX OY, YKÜ 2019Dvm CIMPOR Global Hldngs,YKÜ,2019Dvm,OYAK Çimento Bet Kağ Grb,YKÜ 2018Dvm CIMPOR Portugal Hldngs,SGPS,S.A.YKÜ, 2017Dvm OYAK ANKER Bank GmbH,YK Bşk Vkl,2017Dvm OYAK Global Inv YKÜ,2017Dvm Almatis Grubu, CEO 2011-2017 Timurkan Capital, YK Bşk
Hasan R. TOPKAR 18.12.2020 18.12.2020 ? Devam OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. / Genel Müdür 01.03.2018 ? 22.11.2020 OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İç Kontrol Grup Müdürü 01.01.2015 - 28.02.2018 OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Risk Yönetimi-Müdür Düzey 3 Lisansı 201463/28.03.2006 Türev Araçlar Lisansı 301683/16.07.2010




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047687


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