***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
01.08.2022 15:50
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
ISIN Kodu TRYOYKP00252
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050300
BIST
15:552.641
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 48,59
|Açılış
|: 2.600
|
|Önceki Kapanış
|: 2.592
|
2.647
En Düşük
2.600
15:5517,9499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0371
|Açılış
|: 17,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8900
|
17,9593
En Düşük
17,8290
15:5518,3963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0754
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,4400
En Düşük
18,2568
15:551.019,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,21
|Açılış
|: 1.019,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,60
|
1.024,14
En Düşük
1.013,76
BIST En Aktif Hisseler15:55
|YBTAS
|22.880,00
|777.920
|% 10,00
|
|FLAP
|4,75
|39.756.587
|% 9,95
|
|CANTE
|57,45
|25.069.074
|% 9,95
|
|OZRDN
|16,90
|10.146.357
|% 9,95
|
|KRPLS
|6,21
|535.825.437
|% 9,91
|
|SNGYO
|5,33
|131.953.026
|% -9,97
|
|IMASM
|70,05
|15.427.547
|% -9,96
|
|KZBGY
|63,80
|142.263.650
|% -9,95
|
|YAYLA
|5,63
|104.764.328
|% -9,92
|
|DOBUR
|52,65
|2.632.897
|% -9,92
|
|SISE
|22,84
|2.504.425.718
|% 4,67
|
|THYAO
|51,25
|2.489.772.248
|% 1,69
|
|SASA
|46,14
|1.618.850.310
|% 3,73
|
|EKGYO
|3,13
|972.955.471
|% 1,29
|
|ASELS
|22,82
|851.531.949
|% 2,79
|
|EKGYO
|3,13
|972.955.471
|% 1,29
|
|ODAS
|3,90
|657.443.637
|% 4,56
|
|YKBNK
|4,80
|784.692.932
|% 1,05
|
|SKBNK
|1,72
|210.008.768
|% 0,58
|
|SISE
|22,84
|2.504.425.718
|% 4,67
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9408
|17,9499
|% 0,21
|
|Euro
|18,3832
|18,3963
|% 0,41
|
|Sterlin
|21,8936
|22,0034
|% 0,67
|
|Frank
|18,8052
|18,9185
|% 0,30
|
|Riyal
|4,7625
|4,7864
|% 0,16
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.772
|5,38
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.020
|1,97
|
|Cumhuriyet
|6.767
|6.869
|19,00
|
|Tam
|6.794
|6.846
|12,00
|
|Yarım
|3.310
|3.347
|6,00
|
|Çeyrek
|1.660
|1.673
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,31
|20,33
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,74
|11,76
|0,01
|
|B. Petrol
|102
|102
|-2,47
|
Seans Raporu
15:55
daha fazla
-
16:09XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 48, 92 artarak (% 2.14 ) 2, 336
-
16:09
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CANTE, IHGZT, OZRDN, FLAP, KRPLS, YBTAS, IHLGM
-
16:09
Tabandan işlem gören hisse senetleri : YAYLA, SNGYO, IMASM, DIRIT, DOBUR, KZBGY
-
16:09
COSMO, SANEL, NTGAZ değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:09
DIRIT, OTKAR, TMSN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında