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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:552.641
Değişim :  1,87% |  48,59
Açılış :  2.600  
Önceki Kapanış :  2.592  
En Yüksek
2.647 En Düşük
2.600
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:55
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YBTAS 22.880,00 777.920 % 10,00  
FLAP 4,75 39.756.587 % 9,95  
CANTE 57,45 25.069.074 % 9,95  
OZRDN 16,90 10.146.357 % 9,95  
KRPLS 6,21 535.825.437 % 9,91  
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15:55 Alış Satış %  
Dolar 17,9408 17,9499 % 0,21  
Euro 18,3832 18,3963 % 0,41  
Sterlin 21,8936 22,0034 % 0,67  
Frank 18,8052 18,9185 % 0,30  
Riyal 4,7625 4,7864 % 0,16  
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15:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.771 1.772 5,38  
Altın Gr. 1.019 1.020 1,97  
Cumhuriyet 6.767 6.869 19,00  
Tam 6.794 6.846 12,00  
Yarım 3.310 3.347 6,00  
Çeyrek 1.660 1.673 3,00  
Gümüş.Ons 20,31 20,33 -0,04  
Gümüş Gr. 11,74 11,76 0,01  
B. Petrol 102 102 -2,47  
Seans Raporu 15:55
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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