***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
01.08.2022 15:52
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
ISIN Kodu TRYOYKP00260
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050301
BIST
16:232.645
En Yüksek
|Değişim
|: 2,02%
|| 52,34
|Açılış
|: 2.600
|
|Önceki Kapanış
|: 2.592
|
2.647
En Düşük
2.600
16:2317,9434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0306
|Açılış
|: 17,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8900
|
17,9593
En Düşük
17,8290
16:2318,4041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0832
|Açılış
|: 18,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,4400
En Düşük
18,2568
16:231.022,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 5,11
|Açılış
|: 1.022,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,60
|
1.024,14
En Düşük
1.013,76
BIST En Aktif Hisseler16:21
|YBTAS
|22.880,00
|777.920
|% 10,00
|
|SANEL
|10,39
|5.301.200
|% 9,95
|
|FLAP
|4,75
|40.039.369
|% 9,95
|
|CANTE
|57,45
|25.312.318
|% 9,95
|
|OZRDN
|16,90
|10.148.182
|% 9,95
|
|SNGYO
|5,33
|133.426.328
|% -9,97
|
|IMASM
|70,05
|15.495.706
|% -9,96
|
|YAYLA
|5,63
|105.195.727
|% -9,92
|
|DOBUR
|52,65
|2.632.897
|% -9,92
|
|DIRIT
|3,42
|192.147
|% -9,76
|
|THYAO
|51,20
|2.660.610.149
|% 1,59
|
|SISE
|22,88
|2.551.122.233
|% 4,86
|
|SASA
|46,08
|1.663.665.291
|% 3,60
|
|EKGYO
|3,12
|1.027.977.636
|% 0,97
|
|EREGL
|28,06
|904.480.587
|% 1,59
|
|EKGYO
|3,12
|1.027.977.636
|% 0,97
|
|ODAS
|3,91
|676.621.215
|% 4,83
|
|YKBNK
|4,80
|815.230.606
|% 1,05
|
|SKBNK
|1,71
|214.158.641
|% 0,00
|
|SISE
|22,88
|2.551.122.233
|% 4,86
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9363
|17,9509
|% 0,21
|
|Euro
|18,3882
|18,4041
|% 0,45
|
|Sterlin
|21,9557
|22,0658
|% 0,96
|
|Frank
|18,8498
|18,9633
|% 0,54
|
|Riyal
|4,7640
|4,7879
|% 0,19
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|3,76
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|5,30
|
|Cumhuriyet
|6.777
|6.880
|30,00
|
|Tam
|6.814
|6.865
|31,00
|
|Yarım
|3.320
|3.356
|15,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.678
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,28
|20,30
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,75
|0,00
|
|B. Petrol
|100
|100
|-3,59
|