***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.09.2022 16:02
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Satış Başlangıç Tarihi 14.09.2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063571
BIST
17:573.371
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 7,86
|Açılış
|: 3.350
|
|Önceki Kapanış
|: 3.363
|
3.399
En Düşük
3.318
17:5718,2887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0234
|Açılış
|: 18,4930
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4030
|
18,2950
En Düşük
18,2446
17:5718,3440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0789
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,3685
En Düşük
18,1814
17:57985,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 7,97
|Açılış
|: 985,91
|
|Önceki Kapanış
|: 977,94
|
988,00
En Düşük
971,99
BIST En Aktif Hisseler17:55
|SARKY
|19,14
|122.573.273
|% 10,00
|
|GLBMD
|13,09
|35.406.227
|% 10,00
|
|IZFAS
|3,63
|15.330.050
|% 10,00
|
|ALCAR
|377,10
|74.138.912
|% 9,97
|
|ALMAD
|3,53
|23.442.607
|% 9,97
|
|VAKBN
|10,39
|77.350.734
|% -9,97
|
|ATSYH
|114,70
|2.000.253
|% -9,97
|
|ISGYO
|17,08
|61.255.712
|% -9,96
|
|HALKB
|9,94
|2.689.451.314
|% -9,96
|
|HKTM
|30,96
|8.505.672
|% -9,95
|
|AKBNK
|12,15
|7.251.253.329
|% -4,93
|
|ISCTR
|8,83
|6.267.121.707
|% -3,60
|
|YKBNK
|7,28
|5.942.946.069
|% 2,82
|
|ASELS
|33,80
|5.870.035.974
|% -0,18
|
|GARAN
|21,74
|4.688.898.689
|% -9,27
|
|YKBNK
|7,28
|5.942.946.069
|% 2,82
|
|ISCTR
|8,83
|6.267.121.707
|% -3,60
|
|EKGYO
|4,37
|2.838.131.670
|% 9,80
|
|AKBNK
|12,15
|7.251.253.329
|% -4,93
|
|HALKB
|9,94
|2.689.451.314
|% -9,96
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2785
|18,2860
|% 0,11
|
|Euro
|18,3331
|18,3443
|% 0,43
|
|Sterlin
|20,8633
|20,9679
|% -0,13
|
|Frank
|18,9340
|19,0481
|% 0,05
|
|Riyal
|4,8508
|4,8751
|% 0,04
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.675
|10,46
|
|Altın Gr.
|986
|986
|8,24
|
|Cumhuriyet
|6.634
|6.734
|-52,00
|
|Tam
|6.691
|6.780
|68,00
|
|Yarım
|3.260
|3.309
|28,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.655
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|19,39
|19,41
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,42
|0,15
|
|B. Petrol
|92,02
|92,02
|1,16
|
Seans Raporu
17:55
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17:59PRKME
Yüzde 4.22 oranında artışla 13.08 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 529, 905 adet işlem
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BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, TAVHL, GUBRF
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 64 artarak (% 0.39 ) 3, 002
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALMAD, OZRDN, GLBMD, IZFAS, VERTU, ULUFA, TKNSA, SEYKM, EKGYO, EMNIS
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17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : HKTM, ATSYH, SKBNK, VAKBN, TSKB, HALKB, ISGYO