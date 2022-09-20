***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
20.09.2022 16:41
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
1 20.09.2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064265
BIST
16:433.234
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 34,63
|Açılış
|: 3.221
|
|Önceki Kapanış
|: 3.200
|
3.280
En Düşük
3.150
16:4318,3209
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0270
|Açılış
|: 18,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4800
|
18,3293
En Düşük
18,2793
16:4318,3073
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0233
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,4350
En Düşük
18,2400
16:43978,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -5,31
|Açılış
|: 978,83
|
|Önceki Kapanış
|: 984,14
|
988,10
En Düşük
977,43
BIST En Aktif Hisseler16:41
|HDFGS
|2,75
|83.991.095
|% 10,00
|
|HKTM
|37,44
|74.766.255
|% 9,99
|
|PINSU
|8,84
|93.068.241
|% 9,95
|
|ZOREN
|3,60
|495.879.830
|% 9,76
|
|BIOEN
|12,86
|227.898.141
|% 9,73
|
|TSKB
|3,97
|15.624.538
|% -9,98
|
|ROYAL
|4,88
|1.298.717
|% -9,96
|
|ISGYO
|13,85
|4.358.138
|% -9,95
|
|VAKBN
|8,43
|6.467.092.834
|% -9,94
|
|SKBNK
|3,46
|16.513.551
|% -9,90
|
|VAKBN
|8,43
|6.467.092.834
|% -9,94
|
|ISCTR
|8,06
|4.040.525.536
|% 2,15
|
|GARAN
|19,44
|3.897.022.617
|% -0,87
|
|HALKB
|8,21
|3.838.764.288
|% -8,27
|
|THYAO
|70,20
|3.834.646.282
|% 2,11
|
|EKGYO
|3,84
|2.098.142.042
|% -2,54
|
|ODAS
|5,29
|863.745.437
|% 1,15
|
|ADESE
|1,06
|92.746.093
|% -3,64
|
|KLGYO
|1,44
|67.628.111
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,40
|62.654.311
|% -1,41
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3054
|18,3182
|% 0,13
|
|Euro
|18,2888
|18,2994
|% -0,17
|
|Sterlin
|20,7971
|20,9014
|% -0,11
|
|Frank
|18,8741
|18,9878
|% 0,05
|
|Riyal
|4,8533
|4,8777
|% 0,22
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.664
|-12,49
|
|Altın Gr.
|981
|981
|-3,43
|
|Cumhuriyet
|6.651
|6.752
|10,00
|
|Tam
|6.662
|6.757
|-32,00
|
|Yarım
|3.246
|3.291
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.646
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,13
|19,16
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|11,32
|11,34
|-0,16
|
|B. Petrol
|91,45
|91,45
|-0,55
|
Seans Raporu
16:41
daha fazla
-
16:56SASA
Yüzde 4.87 oranında artışla 56.00 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 632, 376 adet işlem
-
16:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 64 artarak (% 1.44 ) 3, 490
-
16:55XU100
Endeks 3, 221 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 68 üstünde . İşlem hacmi 58, 823.00 milyon TL de
-
16:55KLSYN
Yüzde 5.54 oranında artışla 3.62 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 137, 308 adet işlem
-
16:54DOKTA
Yüzde 4.07 oranında artışla 30.20 lira fiyatla işlem gören hissede 608, 131 adet işlem