***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFonun ana yatırım stratejisi Türk Lirası bazında mutlak getiri sağlamaktır. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yer verilmeyecektir. Ayrıca, fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yönelik organize ve/veya tezgahüstü türev araçlara yer verilmeyecektir. Fonun likidite veya vade açısından bir yönetim kısıtlaması yoktur. Fon portföyü, Tebliğ'in 4. maddesinde belirtilen tüm varlık ve işlemlerden oluşabilir. Fon yatırım öngörüsü doğrultusunda para ve sermaye piyasası araçlarına, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fon portföyüne TL cinsi varlıklar ve işlemler olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından teminat olarak kabul edilen her türlü varlığı dayanak olarak alan repo ve ters repo işlemleri (Menkul kıymet tercihli ve pay senedi repo/ters repo işlemleri dahil), Takasbank Para Piyasası, yurtiçi organize/tezgahüstü para piyasası işlemleri, devlet iç borçlanma senetleri, Türkiye'de mukim şirketler tarafından ihraç edilen özel sektör menkul kıymetleri (ortaklık payları ve borçlanma araçları), yapılandırılmış kredi enstrümanları (CLN), kamu veya özel sektör tarafından ihraç edilen kira sertifikaları, varlığa dayalı menkul kıymetler ve/veya varlık teminatlı menkul kıymetler, yurtdışı ihraççıların çıkarmış olduğu TL cinsi menkul kıymetler, varantlar, sertifikalar ve söz konusu varlıklara ve/veya söz konusu varlıklar üzerinden oluşturulan endekslere dayalı swap işlemleri/sözleşmeleri dahil türev araçlar, yapılandırılmış yatırım araçları ve yurtiçinde kurulmuş girişim sermayesi yatırım fonları ile unvanında TL ibaresi bulunan yatırım fonları, borsa yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları ve hisse senedi yoğun fon, para piyasası fonu, kısa vadeli borçlanma araçları ve kısa vadeli kira sertifikaları fonu katılma payları ile her türlü yatırım ortaklığı payları alınabilir. Portföyün piyasa şartlarından kaynaklanan durumlarda ve fon portföyünün büyük bir kısmının TL cinsinden mevduatta değerlendirilmesi de söz konusu olabilecektir. Fona getiri yaratmak ve/veya riskten korunma sağlamak amacıyla fon portföyünde yer alan TL cinsi varlıklarda kaldıraçlı işlem yapılabilir. Bu işlemler içinde forward, vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyon, swap, saklı türev araçları, varant, sertifika, ileri valörlü işlemler, repo işlemleri, kredi kullanımı, açığa satış ve diğer kaldıraç yaratan benzeri işlemler yer alabilir. Fon borsa dışı repo/ters repo işlemleri gerçekleştirebilecektir. Fon yatırım stratejisini uygularken nakdi ve/veya gayri nakdi kredi alabilir, kredili menkul kıymet işlemi yapabilir, para piyasası işlemleri ve diğer işlemler aracılığıyla borçlanma gerçekleştirebilir. Fon açığa satış yapabilir. Fon ödünç menkul kıymet alabilir, verebilir, kredili menkul kıymet işlemi ve açığa satış gerçekleştirebilir. Fon portföyünde bulunan tüm ortaklık pay senetleri ödünç işlemine konu edilebilecektir. Fon serbest fon niteliğinde olmasından dolayı ödünç menkul işlemlerine dair Tebliğ'in 22.'nci maddesindeki sınırlamalara tabi değildir. Ödünç işlemlere dair uygulanacak esaslar ise Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'in 4.2.5. maddesinde belirtilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066734BIST