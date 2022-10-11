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***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

11.10.2022 17:25
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Tolga AKBAŞ Portföy Yöneticisi (212) 319 14 00 tolga.akbas@oyakportfoy.com.tr
Necdet KARACAN Portföy Yöneticisi (212) 319 14 00 necdet.karacan@oyakportfoy.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070854


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BNTAS 6,27 235.435.633 % 10,00  
HKTM 67,10 72.682.676 % 10,00  
KONTR 90,75 864.909.075 % 10,00  
DOKTA 40,50 46.433.666 % 9,99  
ERCB 46,72 48.903.113 % 9,98  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,4961 18,5870 % 0,01  
Euro 18,0142 18,0475 % -0,02  
Sterlin 20,3361 20,4381 % -0,71  
Frank 18,5736 18,6855 % 0,37  
Riyal 4,9310 4,9557 % 0,05  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.666 1.667 -1,60  
Altın Gr. 996 996 -0,69  
Cumhuriyet 6.675 6.776 -37,00  
Tam 6.699 6.765 -16,00  
Yarım 3.264 3.307 -8,00  
Çeyrek 1.635 1.654 -3,00  
Gümüş.Ons 19,14 19,19 -0,45  
Gümüş Gr. 11,44 11,46 -0,28  
B. Petrol 93,59 93,59 -2,60  
Seans Raporu 18:05
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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