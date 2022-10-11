***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
11.10.2022 17:28
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Tolga AKBAŞ Portföy Yöneticisi (212) 319 14 00 tolga.akbas@oyakportfoy.com.tr
Necdet KARACAN Portföy Yöneticisi (212) 319 14 00 necdet.karacan@oyakportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070862
BIST
17:573.577
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -5,52
|Açılış
|: 3.590
|
|Önceki Kapanış
|: 3.582
|
3.606
En Düşük
3.563
17:5718,5867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0103
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6622
En Düşük
18,5467
17:5718,0615
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0321
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0600
|
18,1097
En Düşük
17,9829
17:57998,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,43
|Açılış
|: 998,12
|
|Önceki Kapanış
|: 996,69
|
1.000,13
En Düşük
992,57
BIST En Aktif Hisseler17:55
|KONTR
|90,75
|863.991.502
|% 10,00
|
|HKTM
|67,10
|71.122.400
|% 10,00
|
|BNTAS
|6,27
|222.893.257
|% 10,00
|
|DOKTA
|40,50
|46.224.888
|% 9,99
|
|KRONT
|57,85
|48.320.374
|% 9,98
|
|MARTI
|4,05
|94.070.467
|% -10,00
|
|KIMMR
|6,48
|922.143
|% -10,00
|
|INFO
|7,05
|65.979.610
|% -9,96
|
|KUYAS
|9,79
|64.013.041
|% -9,94
|
|MOBTL
|2,64
|234.640.146
|% -8,01
|
|THYAO
|84,85
|4.871.361.717
|% -1,51
|
|AKBNK
|13,08
|3.060.056.909
|% 2,27
|
|PETKM
|14,60
|2.850.288.306
|% 0,27
|
|YKBNK
|8,30
|2.840.620.897
|% 3,11
|
|SASA
|84,85
|2.648.926.204
|% -1,05
|
|EKGYO
|4,31
|1.883.352.405
|% -0,23
|
|YKBNK
|8,30
|2.840.620.897
|% 3,11
|
|ISCTR
|8,31
|2.039.040.659
|% 0,85
|
|AKBNK
|13,08
|3.060.056.909
|% 2,27
|
|PETKM
|14,60
|2.850.288.306
|% 0,27
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5822
|18,5848
|% 0,05
|
|Euro
|18,0559
|18,0676
|% 0,21
|
|Sterlin
|20,5491
|20,6522
|% 0,33
|
|Frank
|18,5668
|18,6787
|% 0,33
|
|Riyal
|4,9290
|4,9537
|% 0,01
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.671
|2,56
|
|Altın Gr.
|997
|998
|0,98
|
|Cumhuriyet
|6.675
|6.776
|-37,00
|
|Tam
|6.717
|6.776
|-5,00
|
|Yarım
|3.273
|3.313
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.639
|1.657
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,37
|19,40
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,60
|-0,15
|
|B. Petrol
|94,81
|94,81
|-1,38
|
Seans Raporu
17:55
daha fazla
-
17:59HTTBT
Yüzde 6.49 oranında artışla 18.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 074, 992 adet işlem
-
17:58HEDEF
Yüzde 4.58 oranında artışla 10.27 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 263, 754 adet işlem
-
17:57IZFAS
Yüzde -6.24 oranında düşüşle 4.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 284, 079 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 64 artarak (% 0.02 ) 3, 921
-
17:56
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, HKTM, KONTR