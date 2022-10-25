***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
25.10.2022 14:15
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
1 18.10.2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073929
BIST
14:174.009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 31,16
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.979
14:1718,6107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0278
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
14:1718,3604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0287
|Açılış
|: 18,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,4498
En Düşük
18,2850
14:17981,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -4,51
|Açılış
|: 981,82
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
990,34
En Düşük
980,22
BIST En Aktif Hisseler14:15
|VKING
|11,00
|5.220.202
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,95
|277.724.604
|% 10,00
|
|SILVR
|28,60
|27.038.061
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|26.154.319
|% 10,00
|
|SANEL
|11,66
|6.525.620
|% 10,00
|
|ALKA
|39,50
|229.637.292
|% -9,99
|
|COSMO
|75,20
|2.088.186
|% -9,99
|
|MAKIM
|24,72
|91.991.708
|% -9,98
|
|EMNIS
|56,90
|438.150
|% -9,97
|
|PENTA
|63,80
|63.109.914
|% -9,95
|
|THYAO
|101,50
|3.535.985.587
|% 2,01
|
|SISE
|33,24
|2.019.611.413
|% 2,40
|
|SASA
|105,60
|1.923.741.395
|% 5,60
|
|ASELS
|32,42
|1.734.204.545
|% 1,69
|
|AKBNK
|15,83
|1.704.444.639
|% 2,39
|
|SKBNK
|2,14
|659.404.670
|% 8,08
|
|TSKB
|3,14
|958.667.951
|% 8,28
|
|EKGYO
|4,68
|1.276.286.757
|% 1,08
|
|YKBNK
|9,69
|1.642.070.960
|% 3,42
|
|ISCTR
|10,01
|1.534.297.268
|% 3,62
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6078
|18,6120
|% 0,16
|
|Euro
|18,3515
|18,3608
|% 0,16
|
|Sterlin
|21,0103
|21,1157
|% 0,45
|
|Frank
|18,4874
|18,5988
|% -0,10
|
|Riyal
|4,9346
|4,9593
|% 0,04
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.640
|1.640
|-9,57
|
|Altın Gr.
|981
|981
|-4,90
|
|Cumhuriyet
|6.601
|6.701
|-37,00
|
|Tam
|6.631
|6.714
|-55,00
|
|Yarım
|3.231
|3.279
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.620
|1.641
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,82
|18,84
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|11,28
|11,31
|-0,20
|
|B. Petrol
|90,02
|90,02
|-1,19
|