***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank)ISIN Kodu TRYOYKP00278Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi Fon'un süresi tasfiye dönemi dahil 10 (On) yıldır. Bu süre ilk katılma payının satışının gerçekleşmesi ile başlar. Fon süresinin son 2 (iki) yılı tasfiye dönemidir.Fonun Yatırım Stratejisi Fonun yatırım yapmayı hedeflediği girişim şirketlerinin faaliyet alanları şunlardır: altyapı yatırım ve hizmetleri, inşaat, gıda, sağlık, tarım, madencilik, finans, bilişim, teknoloji, ulaştırma, imalat, enerji ve benzeri yatırım hizmetleri.Fon, potansiyel görmesi durumunda, bu sektörlerin dışındaki sektörlerde de faaliyet gösteren girişim şirketlerine ve girişim sermayesi yatırım fonlarına yatırım yapabilecektir.Fon girişim şirketlerinin ihraç ettiği borçlanma araçlarına yatırım yapabilir. Yatırımlardan kaynaklanan riskin yatırıma yönlendirilen anapara miktarı ile sınırlı olması kaydıyla sadece Tebliğde tanımlanan girişim şirketlerine sermaye yatırımı yapmak üzere yurtdışında kolektif yatırım amacıyla kurulan kuruluşlara doğrudan yatırım yapabilir.Fon yatırım yapıldığı tarih itibarıyla yurt dışında kurulu olmakla birlikte son yıllık finansal tablolarına göre varlıklarının en az %80'i Türkiye'de kurulu bağlı ortaklık ya da iştiraklerden oluşan şirketlere de yatırım yapabilir.Yatırım yapılacak şirketlerin seçiminde esas alınacak kriterler kurumsal yönetim altyapısına kavuşturulabilir, operasyonel gelişime uygun, sürdürebilirlik ve katma değerli ürün yaratma potansiyeli olacaktır.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerAlım talimatlarının karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı adına bu ihraç belgesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Şu kadar ki, iş günlerinde saat 13:00?a kadar girilen alım talimatlarının sermaye piyasası araçlarında değerlendirilmesi aynı gün, saat 13:00?dan sonra girilen alım talimatlarının değerlemesi ise takip eden iş günü başlar. Katılma paylarının satışı, Kurucu Oyak Portföy Yönetimi A.Ş. ve satışa aracılık edecek olan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından gerçekleştirilir. 1Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış KomisyonlarıYönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli0,00548 2Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarBaran ÇELİK 16.09.2020 2021 Devam Ordu Yardımlaşma Kurumu, Mali İşler ve Finans Grup Başkanı 2018 - 2021 Ordu Yardımlaşma Kurumu, Finansal Yönetim ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı 2017 - 2018 OYAK Çimento A.Ş., Mali İşler Başkan Yardımcısı 2015 - 2017 ÇİMSA A.Ş. Genel Müdür YardımcısıMehmet Emre TİMURKAN 19.04.2022 2022Dvm OYAK Capital Invstmnts BV YKÜ 2022?Dvm OYAK Çimento A.Ş.,YKÜ, 2021Dvm Kümaş Manyezit SanA.Ş.,YKÜ,2021Dvm CIMPOR Portugal Cabo Verde Oprs, Sgps,S.A.,YKÜ,2021Dvm AKDENİZ Chemson Additives AG,YKÜ,2019Dvm MIILUX OY, YKÜ 2019Dvm CIMPOR Global Hldngs,YKÜ,2019Dvm,OYAK Çimento Bet Kağ Grb,YKÜ 2018Dvm CIMPOR Portugal Hldngs,SGPS,S.A.YKÜ,2017Dvm OYAK ANKER Bank GmbH,YK Bşk Vkl,2017Dvm OYAK Global Inv YKÜ,2017Dvm Almatis Grubu, CEO 2011-2017 Timurkan Capital, YK BşkHasan Rıfat TOPKAR 18.12.2020 18.12.2020 ? Devam OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. / Genel Müdür 01.03.2018 ? 22.11.2020 OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İç Kontrol Grup Müdürü 01.01.2015 - 28.02.2018 OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Risk Yönetimi-Müdür SPK DÜZEY 3 LİSANSI VE SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSFon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarTolga AKBAŞ 06.05.2014 2013-OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. UZMAN/ 2008-2013 OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. UZMAN 13 SPK DÜZEY 3 LİSANSI VE SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSIİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaAYAZAĞA MAHALLESİ KEMERBURGAZ CADDESİ VADİ İSTANBUL PARK SİTESİ 7B BLOK NO:7C / 86 SARIYER / İSTANBUL (212) 319 14 00 (212) 351 12 22 oyakportfoy@oyakportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaTolga AKBAŞ Portföy Yöneticisi (212) 319 14 00 tolga.akbas@oyakportfoy.com.trNecdet KARACAN Portföy Yöneticisi (212) 319 14 00 necdet.karacan@oyakportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080928BIST