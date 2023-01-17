***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü SerbestTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler13:00'A KADAR (İŞ GÜNLERİ) OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. ve Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. 1 Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST? Borçlanma Araçları Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerhttp://www.oyakportfoy.com.tr Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fon türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde borsa dışı vaad sözleşmeleri dahil edilebilir. Fon portföyüne borsa içi veya dışı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi) ve swap sözleşmesi veya repo-ters repo sözleşmesi dahil edilmeyecektir. Sözleşmelerin karşı taraflarının yatırım yapılabilir derecelendirme notuna sahip olması, herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şekilde objektif koşullarda yapılması ve adil bir fiyat içermesi ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir olması zorunludur. Ayrıca, borsa dışı sözleşmelerin karşı tarafının denetime ve gözetime tabi finansal bir kurum (banka, aracı kurum vb.) olması ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde "güvenilir" ve "doğrulanabilir" bir yöntem ile değerlenmesi zorunludur. Vaad sözleşmelerinin karşı tarafının, yönetim kontrolü kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan bir banka olması ve derecelendirme yapılabilmesi için gerekli olan şartları sağlamaması halinde notun ilk defa alınmasına kadar geçen sürede anılan banka için yatırım yapılabilir derecelendirme notuna sahip olma şartı aranmaz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102799BIST