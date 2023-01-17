***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.01.2023 15:48
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü Serbest
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
13:00'A KADAR (İŞ GÜNLERİ) OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. ve Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. 1 Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST? Borçlanma Araçları Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
http://www.oyakportfoy.com.tr Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fon türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde borsa dışı vaad sözleşmeleri dahil edilebilir. Fon portföyüne borsa içi veya dışı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi) ve swap sözleşmesi veya repo-ters repo sözleşmesi dahil edilmeyecektir. Sözleşmelerin karşı taraflarının yatırım yapılabilir derecelendirme notuna sahip olması, herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şekilde objektif koşullarda yapılması ve adil bir fiyat içermesi ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir olması zorunludur. Ayrıca, borsa dışı sözleşmelerin karşı tarafının denetime ve gözetime tabi finansal bir kurum (banka, aracı kurum vb.) olması ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde "güvenilir" ve "doğrulanabilir" bir yöntem ile değerlenmesi zorunludur. Vaad sözleşmelerinin karşı tarafının, yönetim kontrolü kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan bir banka olması ve derecelendirme yapılabilmesi için gerekli olan şartları sağlamaması halinde notun ilk defa alınmasına kadar geçen sürede anılan banka için yatırım yapılabilir derecelendirme notuna sahip olma şartı aranmaz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102799
BIST
16:425.310
En Yüksek
|Değişim
|: 1,97%
|| 102,60
|Açılış
|: 5.223
|
|Önceki Kapanış
|: 5.208
|
5.318
En Düşük
5.194
16:4218,7972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0120
|Açılış
|: 84,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 84,4600
|
18,8070
En Düşük
18,6671
16:4220,3895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0567
|Açılış
|: 9,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5700
|
20,4120
En Düşük
20,2241
16:4214,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -0,14
|Açılış
|: 14,57
|
|Önceki Kapanış
|: 14,71
|
14,75
En Düşük
14,46
BIST En Aktif Hisseler16:40
|BEYAZ
|20,46
|31.783.230
|% 10,00
|
|PCILT
|32,78
|38.999.312
|% 10,00
|
|DURDO
|44,22
|21.043.547
|% 10,00
|
|ARMDA
|337,70
|20.543.030
|% 10,00
|
|GESAN
|242,50
|623.399.121
|% 9,98
|
|UMPAS
|4,81
|2.300.110
|% -9,93
|
|UZERB
|170,50
|1.221.701
|% -9,31
|
|POLTK
|1.525,10
|77.971.350
|% -7,01
|
|MSGYO
|6,99
|44.881.180
|% -5,92
|
|DIRIT
|6,66
|303.181
|% -4,86
|
|EREGL
|41,10
|9.557.689.098
|% 0,20
|
|KRDMD
|20,18
|9.013.243.602
|% 6,60
|
|THYAO
|144,80
|7.833.429.220
|% 0,28
|
|TUPRS
|569,10
|5.123.563.730
|% 5,33
|
|EKGYO
|8,60
|4.116.872.087
|% 5,13
|
|EKGYO
|8,60
|4.116.872.087
|% 5,13
|
|KRDMD
|20,18
|9.013.243.602
|% 6,60
|
|YKBNK
|9,96
|2.676.352.477
|% 2,36
|
|EREGL
|41,10
|9.557.689.098
|% 0,20
|
|VAKBN
|10,81
|2.265.462.345
|% 3,15
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7901
|18,7945
|% 0,05
|
|Euro
|20,3885
|20,3943
|% 0,30
|
|Sterlin
|22,9367
|23,0517
|% 0,41
|
|Frank
|20,3073
|20,4297
|% 0,55
|
|Riyal
|4,9881
|5,0131
|% 0,01
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|-2,76
|
|Altın Gr.
|1.156
|1.156
|-2,34
|
|Cumhuriyet
|7.793
|7.911
|-3,00
|
|Tam
|7.848
|7.902
|2,00
|
|Yarım
|3.824
|3.867
|1,00
|
|Çeyrek
|1.918
|1.933
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,16
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|14,57
|14,59
|-0,13
|
|B. Petrol
|85,67
|85,67
|1,21
|
Seans Raporu
16:40
daha fazla
-
16:55BFREN
Yüzde 7.81 oranında artışla 5, 781.30 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 816 adet işlem
-
16:54ALFAS
Yüzde 6.60 oranında artışla 255.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 992, 094 adet işlem
-
16:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 111, 69 artarak (% 1.96 ) 5, 819
-
16:52XU100
Endeks 5, 316 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 09 üstünde . İşlem hacmi 97, 182.00 milyon TL de
-
16:52KMPUR
Yüzde 8.77 oranında artışla 120.30 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 508, 939 adet işlem