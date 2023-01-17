***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerhttp://www.oyakportfoy.com.tr Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fon türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde borsa dışı vaad sözleşmeleri dahil edilebilir. Fon portföyüne borsa içi veya dışı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi) ve swap sözleşmesi veya repo-ters repo sözleşmesi dahil edilmeyecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102801BIST