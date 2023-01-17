***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.01.2023 16:05
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
http://www.oyakportfoy.com.tr Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fon türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde borsa dışı vaad sözleşmeleri dahil edilebilir. Fon portföyüne borsa içi veya dışı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi) ve swap sözleşmesi veya repo-ters repo sözleşmesi dahil edilmeyecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102801
BIST
16:015.277
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 69,57
|Açılış
|: 5.223
|
|Önceki Kapanış
|: 5.208
|
5.294
En Düşük
5.194
16:0118,7956
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0104
|Açılış
|: 19,0480
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0250
|
18,8070
En Düşük
18,6671
16:0120,3815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0487
|Açılış
|: 20,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5700
|
20,4120
En Düşük
20,2241
16:011.153,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -4,43
|Açılış
|: 1.153,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.158,27
|
1.160,10
En Düşük
1.150,47
BIST En Aktif Hisseler15:59
|BEYAZ
|20,46
|31.740.203
|% 10,00
|
|PCILT
|32,78
|38.103.238
|% 10,00
|
|DURDO
|44,22
|21.032.492
|% 10,00
|
|ARMDA
|337,70
|20.535.938
|% 10,00
|
|GESAN
|242,50
|618.294.739
|% 9,98
|
|UMPAS
|4,81
|2.300.110
|% -9,93
|
|UZERB
|170,50
|1.221.701
|% -9,31
|
|POLTK
|1.508,00
|74.363.598
|% -8,05
|
|MSGYO
|6,96
|42.625.388
|% -6,33
|
|DIRIT
|6,66
|303.181
|% -4,86
|
|EREGL
|41,06
|9.088.129.719
|% 0,10
|
|KRDMD
|20,14
|8.745.253.259
|% 6,39
|
|THYAO
|144,70
|7.231.111.067
|% 0,21
|
|TUPRS
|564,80
|4.536.128.168
|% 4,53
|
|EKGYO
|8,58
|3.775.148.877
|% 4,89
|
|EKGYO
|8,58
|3.775.148.877
|% 4,89
|
|KRDMD
|20,14
|8.745.253.259
|% 6,39
|
|YKBNK
|9,89
|2.369.507.417
|% 1,64
|
|EREGL
|41,06
|9.088.129.719
|% 0,10
|
|VAKBN
|10,75
|1.917.199.491
|% 2,58
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7902
|18,7931
|% 0,04
|
|Euro
|20,3756
|20,3848
|% 0,26
|
|Sterlin
|22,9763
|23,0915
|% 0,59
|
|Frank
|20,3255
|20,4479
|% 0,63
|
|Riyal
|4,9882
|5,0132
|% 0,02
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.909
|-7,37
|
|Altın Gr.
|1.153
|1.153
|-4,97
|
|Cumhuriyet
|7.797
|7.917
|3,00
|
|Tam
|7.830
|7.884
|-16,00
|
|Yarım
|3.815
|3.858
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.914
|1.929
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|24,03
|24,06
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|14,51
|14,53
|-0,19
|
|B. Petrol
|85,80
|85,80
|1,34
|
Seans Raporu
15:59
daha fazla
-
16:14SMRTG
Yüzde 7.75 oranında artışla 89.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 214, 662 adet işlem
-
16:13ARCLK
Yüzde 7.46 oranında artışla 112.40 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 934, 673 adet işlem
-
16:12XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 58, 18 artarak (% 1.26 ) 4, 691
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16:12
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SOKE, DAGI, ONCSM, SEGYO, TLMAN, VKING, SDTTR, KERVN, DURDO, FLAP
-
16:12
KRDMA, KUYAS, SEGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında