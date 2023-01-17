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***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

17.01.2023 16:05
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
http://www.oyakportfoy.com.tr Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fon türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde borsa dışı vaad sözleşmeleri dahil edilebilir. Fon portföyüne borsa içi veya dışı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi) ve swap sözleşmesi veya repo-ters repo sözleşmesi dahil edilmeyecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102801


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BEYAZ 20,46 31.740.203 % 10,00  
PCILT 32,78 38.103.238 % 10,00  
DURDO 44,22 21.032.492 % 10,00  
ARMDA 337,70 20.535.938 % 10,00  
GESAN 242,50 618.294.739 % 9,98  
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Sterlin 22,9763 23,0915 % 0,59  
Frank 20,3255 20,4479 % 0,63  
Riyal 4,9882 5,0132 % 0,02  
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15:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.909 1.909 -7,37  
Altın Gr. 1.153 1.153 -4,97  
Cumhuriyet 7.797 7.917 3,00  
Tam 7.830 7.884 -16,00  
Yarım 3.815 3.858 -8,00  
Çeyrek 1.914 1.929 -4,00  
Gümüş.Ons 24,03 24,06 -0,28  
Gümüş Gr. 14,51 14,53 -0,19  
B. Petrol 85,80 85,80 1,34  
Seans Raporu 15:59
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