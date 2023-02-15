Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

15.02.2023 10:38
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Baran ÇELİK 16.09.2020 2021 ? Devam Ordu Yardımlaşma Kurumu, Mali İşler ve Finans Grup Başkanı 2018 ? 2021 Ordu Yardımlaşma Kurumu, Finansal Yönetim ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı 2017 - 2018 OYAK Çimento A.Ş., Mali İşler Başkan Yardımcısı 2015 - 2017 ÇİMSA A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
Mehmet Emre TİMURKAN 19.04.2022 2022Dvm OYAK Capital Invstmnts BV YKÜ 2022?Dvm OYAK Çimento A.Ş.,YKÜ, 2021Dvm Kümaş Manyezit SanA.Ş.,YKÜ,2021Dvm CIMPOR Portugal Cabo Verde Oprs, Sgps,S.A.,YKÜ,2021Dvm AKDENİZ Chemson Additives AG,YKÜ,2019Dvm MIILUX OY, YKÜ 2019Dvm CIMPOR Global Hldngs,YKÜ,2019Dvm,OYAK Çimento Bet Kağ Grb,YKÜ 2018Dvm CIMPOR Portugal Hldngs,SGPS,S.A.YKÜ, 2017Dvm OYAK ANKER Bank GmbH,YK Bşk Vkl,2017Dvm OYAK Global Inv YKÜ,2017Dvm Almatis Grubu, CEO 2011-2017 Timurkan Capital, YK Bşk




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113437


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:514.940
Değişim :  9,66% |  435,12
Açılış :  4.769  
Önceki Kapanış :  4.505  
En Yüksek
4.941 En Düşük
4.505
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:49
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KRDMD 17,49 382.013.160 % 10,00  
BUCIM 6,49 149.345.266 % 10,00  
TCELL 36,74 448.051.170 % 10,00  
MRSHL 494,00 21.200.630 % 10,00  
IZMDC 4,95 38.454.066 % 10,00  
daha fazla
11:49 Alış Satış %  
Dolar 18,8457 18,8513 % 0,09  
Euro 20,2039 20,2099 % -0,13  
Sterlin 22,7240 22,8379 % -0,61  
Frank 20,3236 20,4460 % -0,16  
Riyal 5,0086 5,0338 % 0,08  
daha fazla
11:49 Alış Satış %  
Altın Ons 1.833 1.833 -22,73  
Altın Gr. 1.112 1.112 -11,32  
Cumhuriyet 7.522 7.636 -112,00  
Tam 7.560 7.617 -101,00  
Yarım 3.694 3.727 -49,00  
Çeyrek 1.847 1.864 -24,00  
Gümüş.Ons 21,45 21,47 -0,43  
Gümüş Gr. 13,03 13,05 -0,20  
B. Petrol 84,34 84,34 -1,24  
Seans Raporu 11:49
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru