***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.06.2023 16:36
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Değerleme Kuruluşları BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159909
BIST
17:065.365
En Düşük
|Değişim
|: -2,02%
|| -110,44
|Açılış
|: 5.485
|
|Önceki Kapanış
|: 5.475
|
5.336
En Yüksek
5.485
17:0623,6094
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0049
|Açılış
|: 23,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 23,5200
|
23,6777
En Düşük
23,4115
17:0625,7794
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0594
|Açılış
|: 25,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,7300
|
25,9286
En Düşük
25,6764
17:061.481,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -4,65
|Açılış
|: 1.481,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.486,42
|
1.490,96
En Düşük
1.473,65
BIST En Aktif Hisseler17:04
|INGRM
|643,70
|11.502.461
|% 10,00
|
|DOBUR
|41,58
|17.791.094
|% 10,00
|
|FORTE
|17,73
|25.259.630
|% 9,99
|
|KONKA
|38,74
|94.756.350
|% 9,99
|
|MACKO
|77,05
|31.935.612
|% 9,99
|
|VKFYO
|17,03
|3.639.686
|% -9,99
|
|ISBTR
|48.601,00
|1.135.419
|% -9,82
|
|IHAAS
|125,40
|53.983.082
|% -9,78
|
|OSMEN
|94,30
|49.613.560
|% -7,09
|
|EGPRO
|92,85
|67.964.320
|% -6,68
|
|THYAO
|176,80
|5.649.088.358
|% -2,16
|
|AKBNK
|19,04
|3.533.084.470
|% 0,79
|
|ASTOR
|56,00
|3.057.632.386
|% 3,70
|
|YKBNK
|12,58
|2.880.476.190
|% -1,72
|
|ISCTR
|13,32
|2.146.649.944
|% -0,75
|
|YKBNK
|12,58
|2.880.476.190
|% -1,72
|
|AKBNK
|19,04
|3.533.084.470
|% 0,79
|
|ISCTR
|13,32
|2.146.649.944
|% -0,75
|
|ODAS
|6,76
|878.274.298
|% 3,68
|
|ZOREN
|2,92
|372.618.371
|% -0,68
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5972
|23,6103
|% -0,02
|
|Euro
|25,7617
|25,7695
|% -0,27
|
|Sterlin
|30,0965
|30,2474
|% -0,28
|
|Frank
|26,2224
|26,3804
|% -0,36
|
|Riyal
|6,2765
|6,3080
|% -0,03
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.951
|-6,53
|
|Altın Gr.
|1.481
|1.481
|-5,20
|
|Cumhuriyet
|9.713
|9.860
|-129,00
|
|Tam
|9.671
|9.930
|-109,64
|
|Yarım
|4.735
|4.827
|-57,00
|
|Çeyrek
|2.367
|2.413
|-29,00
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,98
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|18,18
|18,19
|-0,19
|
|B. Petrol
|76,72
|76,72
|0,11
|
Seans Raporu
17:04
daha fazla
-
17:19PARSN
Yüzde -5.07 oranında düşüşle 86.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 216, 857 adet işlem
-
17:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -116, 64 kaybederek (% -1.91 ) 5, 988
-
17:18XU100
Endeks 5, 368 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 97 altında . İşlem hacmi 49, 691.00 milyon TL de
-
17:18MPARK
Yüzde -4.98 oranında düşüşle 73.50 lira fiyatla işlem gören hissede 599, 598 adet işlem
-
17:17DOKTA
Yüzde -5.09 oranında düşüşle 50.35 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 022, 501 adet işlem