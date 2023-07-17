***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarTolga AKBAŞ 09.05.2014 2013 - (Devam) OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.-Uzman 2008-2013 OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Uzman 15 Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı - Türev AraçlarBerkay DEMİR 20.06.2023 Haziran 2023 - (Devam) OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.- Portföy Yöneticisi Şubat 2019 - Haziran 2023 OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Hazine ve Vadeli İşlemler, Kıdemli Uzman Haziran 2017 - Şubat 2019 OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Fon Hizmet Birimi 7 Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172714BIST