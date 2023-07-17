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***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

17.07.2023 18:01
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Tolga AKBAŞ 09.05.2014 2013 - (Devam) OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.-Uzman 2008-2013 OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Uzman 15 Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar
Murat Caner ÖZHAN 14.04.2023 Nisan 2023 devam OYAK Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi Mart 2022 Mart 2023 IS1 Teknoloji A.Ş., Dubai & Istanbul Ofisleri Trading Stratejileri Kıdemli Yöneticisi Ocak 2020 Şubat 2022 IBP Capital Menkul Değerler A.Ş., Müdür Yardımcısı, Hazine Ocak 2019 Aralık 2019 İş Portföy Yönetimi A.Ş., Çoklu Varlık Bölümü Kıdemli Portföy Yöneticisi 15 Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172722


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EUKYO 8,25 5.573.502 % 10,00  
ERSU 8,47 39.403.651 % 10,00  
GOKNR 16,61 678.256.517 % 10,00  
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Sterlin 34,3344 34,5066 % 0,70  
Frank 30,4725 30,6561 % 0,92  
Riyal 6,9985 7,0336 % 0,79  
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Altın Ons 1.952 1.952 -3,22  
Altın Gr. 1.654 1.654 11,10  
Cumhuriyet 11.060 11.227 92,00  
Tam 10.699 10.927 144,00  
Yarım 5.349 5.489 72,00  
Çeyrek 2.683 2.744 36,00  
Gümüş.Ons 24,79 24,81 -0,14  
Gümüş Gr. 21,01 21,05 0,08  
B. Petrol 79,36 79,36 -0,51  
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