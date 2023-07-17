***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.07.2023 18:01
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Tolga AKBAŞ 09.05.2014 2013 - (Devam) OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.-Uzman 2008-2013 OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Uzman 15 Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar
Murat Caner ÖZHAN 14.04.2023 Nisan 2023 devam OYAK Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi Mart 2022 Mart 2023 IS1 Teknoloji A.Ş., Dubai & Istanbul Ofisleri Trading Stratejileri Kıdemli Yöneticisi Ocak 2020 Şubat 2022 IBP Capital Menkul Değerler A.Ş., Müdür Yardımcısı, Hazine Ocak 2019 Aralık 2019 İş Portföy Yönetimi A.Ş., Çoklu Varlık Bölümü Kıdemli Portföy Yöneticisi 15 Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172722
BIST
'
18:056.600
En Düşük
|Değişim
|: 2,53%
|| 162,72
|Açılış
|: 6.502
|
|Önceki Kapanış
|: 6.438
|
6.477
En Yüksek
6.604
18:0526,3422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,2169
|Açılış
|: 26,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2550
|
26,3706
En Düşük
25,9266
18:0529,6007
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,2261
|Açılış
|: 29,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4500
|
29,7772
En Düşük
29,0843
18:051.652,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 9,91
|Açılış
|: 1.652,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.642,76
|
1.657,92
En Düşük
1.629,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|55,00
|6.377.965
|% 10,00
|
|EUKYO
|8,25
|5.573.502
|% 10,00
|
|ERSU
|8,47
|39.403.651
|% 10,00
|
|GOKNR
|16,61
|678.256.517
|% 10,00
|
|INGRM
|634,70
|12.759.505
|% 10,00
|
|LUKSK
|58,55
|38.929.468
|% -9,99
|
|AYCES
|216,00
|75.799.465
|% -9,96
|
|OTTO
|205,30
|3.694.731
|% -7,77
|
|PRZMA
|26,42
|37.353.477
|% -6,25
|
|MACKO
|80,00
|50.337.811
|% -5,66
|
|THYAO
|218,80
|9.845.686.470
|% 2,48
|
|ASELS
|74,00
|8.245.439.928
|% 6,47
|
|SISE
|51,65
|6.023.618.832
|% 4,94
|
|SASA
|63,70
|5.122.754.140
|% 4,77
|
|YKBNK
|13,82
|4.842.707.006
|% -0,65
|
|EKGYO
|8,25
|3.278.636.173
|% 0,12
|
|YKBNK
|13,82
|4.842.707.006
|% -0,65
|
|ZOREN
|3,66
|989.112.081
|% 1,39
|
|ISCTR
|14,54
|2.931.931.621
|% 0,35
|
|SKBNK
|2,86
|438.372.451
|% 0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,3369
|26,3422
|% 0,83
|
|Euro
|29,5913
|29,6007
|% 0,77
|
|Sterlin
|34,3344
|34,5066
|% 0,70
|
|Frank
|30,4725
|30,6561
|% 0,92
|
|Riyal
|6,9985
|7,0336
|% 0,79
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.952
|-3,22
|
|Altın Gr.
|1.654
|1.654
|11,10
|
|Cumhuriyet
|11.060
|11.227
|92,00
|
|Tam
|10.699
|10.927
|144,00
|
|Yarım
|5.349
|5.489
|72,00
|
|Çeyrek
|2.683
|2.744
|36,00
|
|Gümüş.Ons
|24,79
|24,81
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|21,01
|21,05
|0,08
|
|B. Petrol
|79,36
|79,36
|-0,51
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, YKBNK, ARCLK
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, SASA, SISE
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 129, 04 artarak (% 2.23 ) 5, 912
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GLBMD, ULUUN, OTKAR, TURSG, SOKE, YEOTK, MARKA, PAMEL, LINK, EDIP
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : OTTO, AVHOL, AYCES, LUKSK