***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.07.2023 18:07
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Tolga AKBAŞ 09.05.2014 2013 - (Devam) OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.-Uzman 2008-2013 OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Uzman 15 Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar
Berkay DEMİR 20.06.2023 Haziran 2023 - (Devam) OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.- Portföy Yöneticisi Şubat 2019 - Haziran 2023 OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Hazine ve Vadeli İşlemler, Kıdemli Uzman Haziran 2017 - Şubat 2019 OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Fon Hizmet Birimi 7 Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172737
BIST
'
18:056.600
En Düşük
|Değişim
|: 2,53%
|| 162,72
|Açılış
|: 6.502
|
|Önceki Kapanış
|: 6.438
|
6.477
En Yüksek
6.604
18:0526,3422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,2169
|Açılış
|: 26,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2550
|
26,3706
En Düşük
25,9266
18:0529,6007
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,2261
|Açılış
|: 29,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4500
|
29,7772
En Düşük
29,0843
18:051.652,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 9,91
|Açılış
|: 1.652,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.642,76
|
1.657,92
En Düşük
1.629,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|55,00
|6.377.965
|% 10,00
|
|EUKYO
|8,25
|5.573.502
|% 10,00
|
|ERSU
|8,47
|39.403.651
|% 10,00
|
|GOKNR
|16,61
|678.256.517
|% 10,00
|
|INGRM
|634,70
|12.759.505
|% 10,00
|
|LUKSK
|58,55
|38.929.468
|% -9,99
|
|AYCES
|216,00
|75.799.465
|% -9,96
|
|OTTO
|205,30
|3.694.731
|% -7,77
|
|PRZMA
|26,42
|37.353.477
|% -6,25
|
|MACKO
|80,00
|50.337.811
|% -5,66
|
|THYAO
|218,80
|9.845.686.470
|% 2,48
|
|ASELS
|74,00
|8.245.439.928
|% 6,47
|
|SISE
|51,65
|6.023.618.832
|% 4,94
|
|SASA
|63,70
|5.122.754.140
|% 4,77
|
|YKBNK
|13,82
|4.842.707.006
|% -0,65
|
|EKGYO
|8,25
|3.278.636.173
|% 0,12
|
|YKBNK
|13,82
|4.842.707.006
|% -0,65
|
|ZOREN
|3,66
|989.112.081
|% 1,39
|
|ISCTR
|14,54
|2.931.931.621
|% 0,35
|
|SKBNK
|2,86
|438.372.451
|% 0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,3369
|26,3422
|% 0,83
|
|Euro
|29,5913
|29,6007
|% 0,77
|
|Sterlin
|34,3344
|34,5066
|% 0,70
|
|Frank
|30,4725
|30,6561
|% 0,92
|
|Riyal
|6,9985
|7,0336
|% 0,79
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.952
|-3,22
|
|Altın Gr.
|1.654
|1.654
|11,10
|
|Cumhuriyet
|11.060
|11.227
|92,00
|
|Tam
|10.699
|10.927
|144,00
|
|Yarım
|5.349
|5.489
|72,00
|
|Çeyrek
|2.683
|2.744
|36,00
|
|Gümüş.Ons
|24,79
|24,81
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|21,01
|21,05
|0,08
|
|B. Petrol
|79,36
|79,36
|-0,51
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, YKBNK, ARCLK
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, SASA, SISE
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 129, 04 artarak (% 2.23 ) 5, 912
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GLBMD, ULUUN, OTKAR, TURSG, SOKE, YEOTK, MARKA, PAMEL, LINK, EDIP
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : OTTO, AVHOL, AYCES, LUKSK