***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
20.07.2023 15:04
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Tolga AKBAŞ 09.05.2014 2013 - (Devam) OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.-Uzman 2008-2013 OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Uzman 15 Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar
Berkay DEMİR 20.06.2023 Haziran 2023 - (Devam) OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.- Portföy Yöneticisi Şubat 2019 - Haziran 2023 OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Hazine ve Vadeli İşlemler, Kıdemli Uzman Haziran 2017 - Şubat 2019 OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Fon Hizmet Birimi 7 Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173829
BIST
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17:376.676
En Düşük
|Değişim
|: 1,59%
|| 104,63
|Açılış
|: 6.633
|
|Önceki Kapanış
|: 6.571
|
6.519
En Yüksek
6.700
17:3726,8317
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0465
|Açılış
|: 27,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2700
|
27,0842
En Düşük
26,7590
17:3729,9602
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0472
|Açılış
|: 30,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5000
|
30,4286
En Düşük
29,7344
17:371.699,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -2,95
|Açılış
|: 1.700,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.702,39
|
1.727,84
En Düşük
1.699,31
BIST En Aktif Hisseler17:37
|ONCSM
|115,50
|360.437.880
|% 10,00
|
|INGRM
|745,80
|44.256.618
|% 10,00
|
|TEZOL
|18,39
|253.084.369
|% 9,99
|
|ASTOR
|89,70
|8.137.102.398
|% 9,99
|
|SDTTR
|164,00
|188.635.451
|% 9,99
|
|RALYH
|77,45
|261.017.962
|% -9,99
|
|EUYO
|16,41
|15.843.033
|% -9,98
|
|FORTE
|71,45
|21.213.005
|% -9,96
|
|MAALT
|571,20
|91.121.519
|% -6,50
|
|AYCES
|197,50
|22.506.823
|% -5,05
|
|THYAO
|225,00
|10.529.953.910
|% 0,63
|
|ASTOR
|89,70
|8.137.102.398
|% 9,99
|
|AKBNK
|25,02
|5.272.151.204
|% 0,00
|
|ASELS
|73,95
|5.196.876.516
|% 3,28
|
|YKBNK
|13,24
|4.959.155.060
|% 0,15
|
|EKGYO
|8,50
|4.884.528.694
|% 1,92
|
|YKBNK
|13,24
|4.959.155.060
|% 0,15
|
|ODAS
|9,78
|2.882.135.401
|% 9,76
|
|SKBNK
|2,91
|769.236.464
|% 3,93
|
|AKBNK
|25,02
|5.272.151.204
|% 0,00
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8208
|26,8311
|% 0,17
|
|Euro
|29,9289
|29,9998
|% -0,03
|
|Sterlin
|34,3933
|34,5658
|% -0,46
|
|Frank
|30,8941
|31,0802
|% -0,59
|
|Riyal
|7,1360
|7,1718
|% 0,18
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.969
|1.969
|-8,10
|
|Altın Gr.
|1.700
|1.701
|-1,60
|
|Cumhuriyet
|11.493
|11.666
|-14,00
|
|Tam
|11.139
|11.295
|-81,00
|
|Yarım
|5.569
|5.673
|-41,00
|
|Çeyrek
|2.785
|2.837
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|24,86
|24,89
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|21,52
|21,55
|-0,11
|
|B. Petrol
|79,70
|79,70
|0,24
|
Seans Raporu
17:37
daha fazla
-
17:52IHLGM
Yüzde 5.17 oranında artışla 1.22 lira fiyatla işlem gören hissede 48, 637, 790 adet işlem
-
17:51XU100
Endeks 6, 687 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 76 üstünde . İşlem hacmi 136, 087.00 milyon TL de
-
17:48OYLUM
Yüzde 4.79 oranında artışla 5.69 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 805, 822 adet işlem
-
17:47MEPET
Yüzde 9.91 oranında artışla 6.21 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 663, 355 adet işlem
-
17:46
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TCELL, SASA, HEKTS