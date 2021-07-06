***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.07.2021 21:42
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,81
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,837
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,837
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
357504,16
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 56,64
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 87,58
- Kurucu (%)
% 65
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 35
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 2,36
c) Saklama Ücreti (%)
% 5,47
d) Diğer Giderler (%)
% 4,59
Açıklamalar
2021 2.DÖNEM FON TOPLAM GİDER ORANI VE FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947213
BIST
10:511.387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 4,36
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.388
En Düşük
1.384
10:518,6712
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0150
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6909
En Düşük
8,6528
10:5110,2629
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0116
|Açılış
|: 10,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,2965
En Düşük
10,2291
10:51503,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,44
|Açılış
|: 503,38
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
503,96
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler10:49
|TUREX
|10,52
|17.367.384
|% 9,93
|
|KNFRT
|20,44
|34.584.451
|% 9,48
|
|TKURU
|258,90
|2.135.666
|% 8,28
|
|IDGYO
|1,88
|8.016.614
|% 7,43
|
|SELVA
|6,93
|14.840.147
|% 6,78
|
|DENGE
|2,15
|133.408
|% -9,66
|
|EUKYO
|7,31
|7.453.942
|% -7,70
|
|DARDL
|14,94
|9.083.585
|% -4,41
|
|ERBOS
|136,60
|22.922.130
|% -3,60
|
|VKFYO
|7,60
|97.561
|% -3,43
|
|GARAN
|8,72
|319.502.381
|% 1,28
|
|AKBNK
|5,34
|175.705.183
|% -0,56
|
|THYAO
|13,88
|155.613.403
|% 0,00
|
|GWIND
|3,88
|146.483.620
|% 3,74
|
|YKBNK
|2,24
|141.887.599
|% 0,90
|
|YKBNK
|2,24
|141.887.599
|% 0,90
|
|PEKGY
|1,30
|59.422.471
|% -2,26
|
|GWIND
|3,88
|146.483.620
|% 3,74
|
|GARAN
|8,72
|319.502.381
|% 1,28
|
|AKBNK
|5,34
|175.705.183
|% -0,56
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6709
|8,6742
|% -0,14
|
|Euro
|10,2577
|10,2802
|% 0,06
|
|Sterlin
|11,9282
|11,9880
|% -0,19
|
|Frank
|9,3507
|9,4070
|% -0,07
|
|Riyal
|2,3046
|2,3161
|% -0,19
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|9,45
|
|Altın Gr.
|502
|502
|0,33
|
|Cumhuriyet
|3.339
|3.390
|38,00
|
|Tam
|3.323
|3.409
|37,66
|
|Yarım
|1.606
|1.649
|18,21
|
|Çeyrek
|806
|825
|9,11
|
|Gümüş.Ons
|26,35
|26,38
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,03
|
|B. Petrol
|75,22
|75,22
|0,69
|
Seans Raporu
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11:04SELVA
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Yüzde 4.28 oranında artışla 3.90 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 424, 679 adet işlem
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Yüzde 4.48 oranında artışla 11.89 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 080, 219 adet işlem