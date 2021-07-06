***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.07.2021 21:42
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,56
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,2695
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,9459
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,9459
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
18964,67
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 46,55
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 72,18
- Kurucu (%)
% 65
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 35
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 5,48
c) Saklama Ücreti (%)
% 5,23
d) Diğer Giderler (%)
% 17,11
Açıklamalar
2021 2.DÖNEM FON TOPLAM GİDER ORANI VE FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947217
BIST
12:451.390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 7,46
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.390
En Düşük
1.384
12:458,6791
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0071
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6921
En Düşük
8,6528
12:4510,2727
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0018
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
12:45503,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,82
|Açılış
|: 503,76
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,44
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler12:43
|TUREX
|10,52
|18.976.050
|% 9,93
|
|AGYO
|2,29
|10.149.652
|% 9,57
|
|TKURU
|258,90
|2.135.666
|% 8,28
|
|SELVA
|6,96
|30.425.416
|% 7,24
|
|PSDTC
|26,74
|22.653.536
|% 6,62
|
|DENGE
|2,15
|133.408
|% -9,66
|
|SNGYO
|4,70
|34.216.764
|% -5,43
|
|DARDL
|15,01
|15.263.367
|% -3,97
|
|PEKGY
|1,28
|146.773.086
|% -3,76
|
|ERBOS
|136,70
|43.006.946
|% -3,53
|
|GARAN
|8,74
|642.571.693
|% 1,51
|
|YKBNK
|2,26
|328.678.260
|% 1,80
|
|AKBNK
|5,37
|298.983.033
|% 0,00
|
|THYAO
|13,84
|275.491.924
|% -0,29
|
|EREGL
|17,95
|232.619.225
|% -0,39
|
|YKBNK
|2,26
|328.678.260
|% 1,80
|
|PEKGY
|1,28
|146.773.086
|% -3,76
|
|GARAN
|8,74
|642.571.693
|% 1,51
|
|AKBNK
|5,37
|298.983.033
|% 0,00
|
|GWIND
|3,81
|202.062.734
|% 1,87
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6760
|8,6778
|% -0,10
|
|Euro
|10,2558
|10,2830
|% 0,08
|
|Sterlin
|11,9534
|12,0134
|% 0,03
|
|Frank
|9,3671
|9,4236
|% 0,10
|
|Riyal
|2,3081
|2,3197
|% -0,04
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|9,46
|
|Altın Gr.
|504
|504
|1,88
|
|Cumhuriyet
|3.332
|3.382
|-8,00
|
|Tam
|3.321
|3.405
|-4,12
|
|Yarım
|1.605
|1.647
|-1,99
|
|Çeyrek
|805
|824
|-0,99
|
|Gümüş.Ons
|26,37
|26,41
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,36
|0,05
|
|B. Petrol
|75,56
|75,56
|1,03
|