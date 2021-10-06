***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.10.2021 21:25
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,73
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,824
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,824
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
44717,67
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 43,96
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 68,2
- Kurucu (%)
% 65
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 35
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 13,25
c) Saklama Ücreti (%)
% 5,39
d) Diğer Giderler (%)
% 13,16
Açıklamalar
2021 3.DÖNEM FON TOPLAM GİDER ORANI VE FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967604
BIST
10:561.389
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 17,51
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.390
En Düşük
1.385
10:568,8778
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0075
|Açılış
|: 8,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8856
En Düşük
8,8433
10:5610,2875
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0150
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3031
En Düşük
10,2457
10:56503,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,15
|Açılış
|: 504,04
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
500,27
BIST En Aktif Hisseler10:56
|BAGFS
|24,02
|1.351.053
|% 9,98
|
|MERIT
|17,42
|4.902.997
|% 9,97
|
|DOBUR
|28,96
|1.361.488
|% 9,70
|
|NUGYO
|13,52
|7.899.880
|% 8,77
|
|KTSKR
|43,08
|72.012.299
|% 7,86
|
|SEYKM
|16,20
|6.204.605
|% -10,00
|
|EMNIS
|19,02
|119.331
|% -6,40
|
|DZGYO
|1,77
|10.112.733
|% -5,85
|
|IDEAS
|51,30
|2.826.417
|% -3,66
|
|UNLU
|6,13
|26.216.169
|% -2,70
|
|PETKM
|6,10
|310.574.009
|% 0,00
|
|GARAN
|9,30
|307.145.932
|% 0,87
|
|EREGL
|16,70
|278.035.626
|% 3,41
|
|THYAO
|13,89
|205.222.424
|% 1,31
|
|TUPRS
|120,00
|152.397.562
|% 0,84
|
|PETKM
|6,10
|310.574.009
|% 0,00
|
|GLYHO
|1,92
|74.049.744
|% 1,05
|
|HALKB
|4,34
|145.918.991
|% 3,33
|
|GARAN
|9,30
|307.145.932
|% 0,87
|
|EKGYO
|1,78
|57.266.112
|% 1,14
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8726
|8,8778
|% 0,08
|
|Euro
|10,2801
|10,2875
|% 0,15
|
|Sterlin
|12,0226
|12,0829
|% 0,05
|
|Frank
|9,5339
|9,5913
|% 0,05
|
|Riyal
|2,3587
|2,3706
|% 0,00
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.766
|3,06
|
|Altın Gr.
|504
|504
|0,96
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.381
|26,00
|
|Tam
|3.314
|3.397
|24,71
|
|Yarım
|1.602
|1.643
|11,95
|
|Çeyrek
|803
|822
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|22,71
|22,75
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,02
|
|B. Petrol
|80,22
|80,22
|-0,86
|