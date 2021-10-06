***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.10.2021 21:25
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,56
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,9147
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,553
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,553
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
1049922,1
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 88,76
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 88,76
- Kurucu (%)
% 0
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,82
c) Saklama Ücreti (%)
% 6,35
d) Diğer Giderler (%)
% 4,07
Açıklamalar
2021 3.DÖNEM FON TOPLAM GİDER ORANI VE FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967608
BIST
18:051.372
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
0
En Düşük
0
18:058,8620
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0083
|Açılış
|: 8,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8856
En Düşük
8,8433
18:0510,2742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0017
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,2930
En Düşük
10,2457
18:05502,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,30
|Açılış
|: 502,84
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
503,80
En Düşük
500,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKSEN
|12,96
|59.488.661
|% 96,66
|
|PINSU
|7,07
|5.163.792
|% 82,82
|
|ALMAD
|2,15
|8.853.861
|% 48,71
|
|BOBET
|4,44
|41.126.362
|% 0,00
|
|HEKTS
|8,38
|87.257.801
|% 0,00
|
|YKSLN
|4,94
|8.314.083
|% -0,71
|
|OYLUM
|7,66
|12.625.062
|% 0,00
|
|BOBET
|4,44
|41.126.362
|% 0,00
|
|HEKTS
|8,38
|87.257.801
|% 0,00
|
|ISGYO
|2,10
|51.475.117
|% 0,00
|
|PETKM
|6,10
|1.876.587.783
|% 0,00
|
|GARAN
|9,22
|1.425.446.812
|% 0,00
|
|EREGL
|16,15
|1.405.948.103
|% 0,00
|
|TUPRS
|119,00
|1.024.957.634
|% 0,00
|
|THYAO
|13,71
|933.402.493
|% 0,00
|
|PETKM
|6,10
|1.876.587.783
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,36
|545.021.252
|% 0,00
|
|GARAN
|9,22
|1.425.446.812
|% 0,00
|
|TSKB
|1,19
|174.363.859
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,11
|805.423.920
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8571
|8,8620
|% -0,09
|
|Euro
|10,2656
|10,2742
|% 0,02
|
|Sterlin
|12,0148
|12,0750
|% -0,01
|
|Frank
|9,5252
|9,5826
|% -0,04
|
|Riyal
|2,3564
|2,3682
|% -0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.763
|-0,31
|
|Altın Gr.
|502
|502
|-0,42
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.381
|26,00
|
|Tam
|3.314
|3.397
|24,71
|
|Yarım
|1.602
|1.643
|11,95
|
|Çeyrek
|803
|822
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|22,66
|22,70
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,00
|
|B. Petrol
|81,08
|81,08
|0,00
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ASUZU
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