***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.10.2021 21:25
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,56
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,9147
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,4199
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,4199
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
33899,09
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 47,64
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 47,64
- Kurucu (%)
% 65
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 35
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 5,17
c) Saklama Ücreti (%)
% 6,08
d) Diğer Giderler (%)
% 15,13
Açıklamalar
2021 3.DÖNEM FON TOPLAM GİDER ORANI VE FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967610
BIST
11:121.390
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 18,61
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.391
En Düşük
1.385
11:128,8785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0082
|Açılış
|: 8,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,8856
En Düşük
8,8433
11:1210,2900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0175
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3036
En Düşük
10,2457
11:12503,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,61
|Açılış
|: 503,44
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
500,27
BIST En Aktif Hisseler11:12
|DOBUR
|29,04
|2.391.092
|% 10,00
|
|BAGFS
|24,02
|1.351.053
|% 9,98
|
|MERIT
|17,42
|4.948.985
|% 9,97
|
|KTSKR
|43,14
|79.069.006
|% 8,01
|
|MARTI
|1,52
|9.457.455
|% 7,80
|
|SEYKM
|16,20
|6.327.611
|% -10,00
|
|IDEAS
|48,42
|6.648.309
|% -9,07
|
|DZGYO
|1,75
|11.843.995
|% -6,91
|
|EMNIS
|19,02
|119.331
|% -6,40
|
|UNLU
|5,97
|35.490.710
|% -5,24
|
|PETKM
|6,07
|434.341.005
|% -0,49
|
|GARAN
|9,31
|384.112.095
|% 0,98
|
|EREGL
|16,67
|321.272.269
|% 3,22
|
|THYAO
|13,96
|272.750.438
|% 1,82
|
|TUPRS
|119,80
|173.605.769
|% 0,67
|
|PETKM
|6,07
|434.341.005
|% -0,49
|
|GLYHO
|1,91
|76.132.276
|% 0,53
|
|GARAN
|9,31
|384.112.095
|% 0,98
|
|HALKB
|4,33
|164.880.572
|% 3,10
|
|EKGYO
|1,78
|57.722.299
|% 1,14
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8754
|8,8785
|% 0,09
|
|Euro
|10,2812
|10,2900
|% 0,17
|
|Sterlin
|12,0127
|12,0729
|% -0,03
|
|Frank
|9,5333
|9,5907
|% 0,04
|
|Riyal
|2,3588
|2,3706
|% 0,00
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|1,12
|
|Altın Gr.
|504
|504
|1,06
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.381
|26,00
|
|Tam
|3.314
|3.397
|24,71
|
|Yarım
|1.602
|1.643
|11,95
|
|Çeyrek
|803
|822
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|22,67
|22,70
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|0,04
|
|B. Petrol
|80,16
|80,16
|-0,92
|
Seans Raporu
11:12
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-
11:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, ARCLK, TUPRS
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11:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, HALKB, ASELS
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11:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 18 artarak (% 1.43 ) 1, 219
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11:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BAGFS, DOBUR, MERIT
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11:26
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