***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.10.2022 22:08
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,5
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,6178
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,1612
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,1612
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
27409,97
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 58,14
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 70,12
- Kurucu (%)
% 65
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 35
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 13,49
c) Saklama Ücreti (%)
% 0
d) Diğer Giderler (%)
% 16,39
Açıklamalar
2022 3.DÖNEM FON TOPLAM GİDER ORANI VE FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070506
BIST
18:053.572
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -10,48
|Açılış
|: 3.590
|
|Önceki Kapanış
|: 3.582
|
3.606
En Düşük
3.563
18:0518,5861
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0013
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,5931
En Düşük
18,5241
18:0518,0850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0335
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0600
|
18,0850
En Düşük
18,0105
18:05996,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,50
|Açılış
|: 996,19
|
|Önceki Kapanış
|: 996,69
|
1.006,21
En Düşük
992,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BNTAS
|6,27
|235.435.633
|% 10,00
|
|HKTM
|67,10
|72.682.676
|% 10,00
|
|KONTR
|90,75
|864.909.075
|% 10,00
|
|DOKTA
|40,50
|46.433.666
|% 9,99
|
|ERCB
|46,72
|48.903.113
|% 9,98
|
|KIMMR
|6,48
|927.191
|% -10,00
|
|INFO
|7,05
|66.249.647
|% -9,96
|
|KUYAS
|9,79
|64.178.394
|% -9,94
|
|MARTI
|4,06
|106.981.573
|% -9,78
|
|MOBTL
|2,64
|241.010.198
|% -8,01
|
|THYAO
|84,50
|5.179.671.938
|% -1,92
|
|AKBNK
|13,06
|3.167.838.798
|% 2,11
|
|YKBNK
|8,31
|2.940.003.721
|% 3,23
|
|PETKM
|14,55
|2.937.003.005
|% -0,07
|
|SASA
|85,10
|2.729.981.315
|% -0,76
|
|EKGYO
|4,31
|1.992.443.367
|% -0,23
|
|YKBNK
|8,31
|2.940.003.721
|% 3,23
|
|ISCTR
|8,29
|2.111.590.903
|% 0,61
|
|AKBNK
|13,06
|3.167.838.798
|% 2,11
|
|PETKM
|14,55
|2.937.003.005
|% -0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5498
|18,5861
|% 0,01
|
|Euro
|17,9659
|18,0850
|% 0,19
|
|Sterlin
|20,3354
|20,4374
|% -0,71
|
|Frank
|18,5738
|18,6857
|% 0,37
|
|Riyal
|4,9310
|4,9558
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.666
|1.666
|-1,82
|
|Altın Gr.
|996
|996
|-0,78
|
|Cumhuriyet
|6.675
|6.776
|-37,00
|
|Tam
|6.699
|6.764
|-17,00
|
|Yarım
|3.264
|3.307
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.654
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,14
|19,18
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,46
|-0,28
|
|B. Petrol
|93,57
|93,57
|-2,62
|
Seans Raporu
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17:59HTTBT
Yüzde 6.49 oranında artışla 18.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 074, 992 adet işlem
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17:58HEDEF
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17:57IZFAS
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 64 artarak (% 0.02 ) 3, 921
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BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, HKTM, KONTR