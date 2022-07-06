***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
06.07.2022 14:20
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Eski Unvan
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Yeni Unvan
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
04/07/2022
Açıklamalar
ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042122
BIST
14:442.388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 16,31
|Açılış
|: 2.389
|
|Önceki Kapanış
|: 2.371
|
2.405
En Düşük
2.370
14:4417,2293
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,2558
|Açılış
|: 17,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0700
|
17,2551
En Düşük
16,9505
14:4417,5687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1012
|Açılış
|: 17,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5000
|
17,6972
En Düşük
17,4096
14:44977,38
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 14,54
|Açılış
|: 977,38
|
|Önceki Kapanış
|: 962,83
|
980,96
En Düşük
962,29
BIST En Aktif Hisseler14:42
|POLHO
|4,52
|64.874.905
|% 9,98
|
|IZINV
|17,10
|4.471.899
|% 9,97
|
|GSDHO
|3,88
|126.630.543
|% 9,92
|
|SANEL
|8,30
|898.865
|% 9,50
|
|KONYA
|984,00
|20.127.773
|% 9,14
|
|ULUSE
|187,00
|9.420.555
|% -9,66
|
|AVHOL
|7,08
|15.405.793
|% -9,46
|
|AKGRT
|2,55
|27.798.816
|% -6,93
|
|KZBGY
|85,00
|1.719.825
|% -5,03
|
|KRGYO
|7,40
|42.108.791
|% -4,52
|
|THYAO
|47,20
|3.221.039.157
|% 0,43
|
|EREGL
|26,60
|1.282.228.007
|% 1,99
|
|SISE
|20,84
|987.317.826
|% -0,76
|
|TUPRS
|244,70
|877.771.293
|% -4,11
|
|HEKTS
|31,20
|859.130.601
|% 2,16
|
|EKGYO
|2,76
|623.100.478
|% -1,08
|
|TSKB
|2,02
|183.408.969
|% 4,12
|
|YKBNK
|4,22
|328.958.900
|% 1,20
|
|ODAS
|2,78
|192.857.295
|% 0,00
|
|THYAO
|47,20
|3.221.039.157
|% 0,43
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2205
|17,2348
|% 1,54
|
|Euro
|17,5515
|17,5644
|% 0,55
|
|Sterlin
|20,4678
|20,5705
|% 1,19
|
|Frank
|17,6791
|17,7856
|% 1,33
|
|Riyal
|4,5801
|4,6030
|% 1,64
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.762
|-3,10
|
|Altın Gr.
|976
|977
|13,67
|
|Cumhuriyet
|6.557
|6.656
|69,00
|
|Tam
|6.553
|6.642
|40,00
|
|Yarım
|3.208
|3.248
|20,00
|
|Çeyrek
|1.607
|1.623
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,18
|19,21
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,65
|0,14
|
|B. Petrol
|104
|104
|1,50
|
Seans Raporu
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