***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
06.07.2022 14:20
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU
Yeni Unvan
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
04/07/2022
Açıklamalar
ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042125
BIST
14:452.388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 16,55
|Açılış
|: 2.389
|
|Önceki Kapanış
|: 2.371
|
2.405
En Düşük
2.370
14:4517,2223
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 0,2488
|Açılış
|: 17,3280
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0700
|
17,2551
En Düşük
16,9505
14:4517,5716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1041
|Açılış
|: 17,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5000
|
17,6972
En Düşük
17,4096
14:45976,64
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 13,81
|Açılış
|: 976,64
|
|Önceki Kapanış
|: 962,83
|
980,96
En Düşük
962,29
BIST En Aktif Hisseler14:43
|POLHO
|4,52
|64.874.905
|% 9,98
|
|IZINV
|17,10
|4.471.899
|% 9,97
|
|GSDHO
|3,88
|126.630.543
|% 9,92
|
|SANEL
|8,30
|898.865
|% 9,50
|
|KONYA
|984,00
|20.127.773
|% 9,14
|
|ULUSE
|187,00
|9.420.555
|% -9,66
|
|AVHOL
|7,08
|15.405.793
|% -9,46
|
|AKGRT
|2,55
|27.798.816
|% -6,93
|
|KZBGY
|85,00
|1.719.825
|% -5,03
|
|KRGYO
|7,40
|42.108.791
|% -4,52
|
|THYAO
|47,20
|3.221.039.157
|% 0,43
|
|EREGL
|26,60
|1.282.228.007
|% 1,99
|
|SISE
|20,84
|987.317.826
|% -0,76
|
|TUPRS
|244,70
|877.771.293
|% -4,11
|
|HEKTS
|31,20
|859.130.601
|% 2,16
|
|EKGYO
|2,76
|623.100.478
|% -1,08
|
|TSKB
|2,02
|183.408.969
|% 4,12
|
|YKBNK
|4,22
|328.958.900
|% 1,20
|
|ODAS
|2,78
|192.857.295
|% 0,00
|
|THYAO
|47,20
|3.221.039.157
|% 0,43
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2200
|17,2284
|% 1,50
|
|Euro
|17,5531
|17,5698
|% 0,59
|
|Sterlin
|20,4635
|20,5661
|% 1,17
|
|Frank
|17,6780
|17,7845
|% 1,32
|
|Riyal
|4,5803
|4,6032
|% 1,64
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.761
|-3,32
|
|Altın Gr.
|976
|977
|13,67
|
|Cumhuriyet
|6.557
|6.656
|69,00
|
|Tam
|6.553
|6.642
|40,00
|
|Yarım
|3.208
|3.248
|20,00
|
|Çeyrek
|1.607
|1.623
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,18
|19,21
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,64
|0,14
|
|B. Petrol
|104
|104
|1,42
|
Seans Raporu
14:43
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14:58ASUZU
Yüzde 6.87 oranında artışla 140.00 lira fiyatla işlem gören hissede 648, 724 adet işlem
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14:57GSDHO
Yüzde 9.92 oranında artışla 3.88 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 873, 464 adet işlem
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14:56XU100
Endeks 2, 387 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 17, 662.00 milyon TL de
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14:56RTALB
Yüzde 6.41 oranında artışla 7.47 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 783, 211 adet işlem
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14:55OYLUM
Yüzde 8.66 oranında artışla 2.76 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 305, 113 adet işlem