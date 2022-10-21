***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
21.10.2022 14:59
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
OYAK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST FON
Yeni Unvan
OYAK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
06/10/2022
Açıklamalar
OYAK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON olarak unvanı değişmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073275
BIST
14:493.930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 29,28
|Açılış
|: 3.905
|
|Önceki Kapanış
|: 3.901
|
3.932
En Düşük
3.888
14:4918,6025
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0043
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6503
En Düşük
18,5591
14:4918,1418
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0663
|Açılış
|: 18,1900
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|Önceki Kapanış
|: 18,3300
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18,2856
En Düşük
18,1060
14:49971,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -1,96
|Açılış
|: 971,32
|
|Önceki Kapanış
|: 973,28
|
976,61
En Düşük
967,31
BIST En Aktif Hisseler14:47
|PENTA
|708,50
|145.647.971
|% 10,00
|
|ALKA
|139,70
|41.319.069
|% 10,00
|
|AGESA
|31,90
|55.416.933
|% 10,00
|
|ERCB
|63,80
|240.930.728
|% 10,00
|
|KTSKR
|44,90
|112.674.842
|% 10,00
|
|ETILR
|8,86
|69.270.301
|% -4,53
|
|OZGYO
|3,63
|71.549.726
|% -3,71
|
|NTGAZ
|29,24
|70.865.330
|% -3,37
|
|SNKRN
|17,76
|1.248.632
|% -3,27
|
|HEKTS
|29,16
|685.269.617
|% -2,86
|
|THYAO
|98,55
|3.567.239.379
|% -0,50
|
|TUPRS
|372,80
|1.913.555.666
|% 1,25
|
|SISE
|31,86
|1.745.707.928
|% 1,59
|
|EKGYO
|4,69
|1.653.805.550
|% 4,22
|
|SASA
|88,65
|1.589.857.636
|% 3,99
|
|EKGYO
|4,69
|1.653.805.550
|% 4,22
|
|TSKB
|2,87
|627.382.040
|% 2,50
|
|SKBNK
|1,97
|327.349.714
|% 3,14
|
|YKBNK
|9,66
|1.416.015.524
|% -0,31
|
|ISGYO
|7,29
|1.023.271.482
|% 9,95
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5978
|18,6023
|% -0,02
|
|Euro
|18,1264
|18,1346
|% -0,40
|
|Sterlin
|20,6120
|20,7154
|% -1,05
|
|Frank
|18,3142
|18,4245
|% -0,78
|
|Riyal
|4,9342
|4,9590
|% 0,07
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.624
|1.624
|-4,11
|
|Altın Gr.
|972
|972
|-1,16
|
|Cumhuriyet
|6.559
|6.658
|-66,00
|
|Tam
|6.587
|6.689
|-20,00
|
|Yarım
|3.210
|3.270
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.603
|1.634
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,36
|18,39
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,00
|11,01
|-0,17
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|B. Petrol
|92,78
|92,78
|0,40
|