***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEski UnvanOYAK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST FONYeni UnvanOYAK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FONUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi06/10/2022AçıklamalarOYAK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON olarak unvanı değişmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073275BIST