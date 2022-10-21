Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği

21.10.2022 14:59
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği


***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )

Türkçe
Fon Unvan Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Eski Unvan
OYAK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST FON
Yeni Unvan
OYAK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
06/10/2022
Açıklamalar

OYAK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON olarak unvanı değişmiştir.
Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073275


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:493.930
Değişim :  0,75% |  29,28
Açılış :  3.905  
Önceki Kapanış :  3.901  
En Yüksek
3.932 En Düşük
3.888
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:47
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PENTA 708,50 145.647.971 % 10,00  
ALKA 139,70 41.319.069 % 10,00  
AGESA 31,90 55.416.933 % 10,00  
ERCB 63,80 240.930.728 % 10,00  
KTSKR 44,90 112.674.842 % 10,00  
daha fazla
14:47 Alış Satış %  
Dolar 18,5978 18,6023 % -0,02  
Euro 18,1264 18,1346 % -0,40  
Sterlin 20,6120 20,7154 % -1,05  
Frank 18,3142 18,4245 % -0,78  
Riyal 4,9342 4,9590 % 0,07  
daha fazla
14:47 Alış Satış %  
Altın Ons 1.624 1.624 -4,11  
Altın Gr. 972 972 -1,16  
Cumhuriyet 6.559 6.658 -66,00  
Tam 6.587 6.689 -20,00  
Yarım 3.210 3.270 -10,00  
Çeyrek 1.603 1.634 -7,00  
Gümüş.Ons 18,36 18,39 -0,29  
Gümüş Gr. 11,00 11,01 -0,17  
B. Petrol 92,78 92,78 0,40  
Seans Raporu 14:47
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru