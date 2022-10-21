***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEski UnvanOYAK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FONYeni UnvanOYAK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (TL) FONUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi06/10/2022AçıklamalarOYAK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (TL) FON olarak unvanı değişmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073276BIST