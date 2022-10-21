***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
21.10.2022 14:59
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
OYAK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON
Yeni Unvan
OYAK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (TL) FON
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
06/10/2022
Açıklamalar
OYAK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (TL) FON olarak unvanı değişmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073276
BIST
15:013.930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 29,31
|Açılış
|: 3.905
|
|Önceki Kapanış
|: 3.901
|
3.934
En Düşük
3.888
15:0118,6043
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0025
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6503
En Düşük
18,5591
15:0118,1014
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,1067
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,2856
En Düşük
18,0891
15:01970,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,32
|Açılış
|: 970,96
|
|Önceki Kapanış
|: 973,28
|
976,61
En Düşük
967,31
BIST En Aktif Hisseler14:59
|SMRTG
|75,90
|511.447.332
|% 10,00
|
|CELHA
|20,68
|24.948.622
|% 10,00
|
|AGESA
|31,90
|59.698.686
|% 10,00
|
|PENTA
|708,50
|145.907.990
|% 10,00
|
|ERCB
|63,80
|241.015.901
|% 10,00
|
|NTGAZ
|29,10
|74.637.713
|% -3,83
|
|OZGYO
|3,63
|73.786.698
|% -3,71
|
|SNKRN
|17,76
|1.530.913
|% -3,27
|
|ULUFA
|4,41
|19.172.140
|% -3,08
|
|HEKTS
|29,12
|706.036.673
|% -3,00
|
|THYAO
|98,55
|3.662.798.510
|% -0,50
|
|TUPRS
|373,90
|1.947.578.848
|% 1,55
|
|SISE
|31,76
|1.852.915.775
|% 1,28
|
|EKGYO
|4,70
|1.782.284.957
|% 4,44
|
|SASA
|88,80
|1.607.017.935
|% 4,16
|
|EKGYO
|4,70
|1.782.284.957
|% 4,44
|
|TSKB
|2,89
|648.928.015
|% 3,21
|
|SKBNK
|1,98
|337.701.064
|% 3,66
|
|YKBNK
|9,67
|1.525.408.226
|% -0,21
|
|ISGYO
|7,29
|1.023.836.399
|% 9,95
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5951
|18,6031
|% -0,02
|
|Euro
|18,1040
|18,1182
|% -0,49
|
|Sterlin
|20,6013
|20,7046
|% -1,10
|
|Frank
|18,3083
|18,4186
|% -0,81
|
|Riyal
|4,9341
|4,9589
|% 0,07
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.623
|1.624
|-4,27
|
|Altın Gr.
|971
|971
|-2,30
|
|Cumhuriyet
|6.555
|6.654
|-70,00
|
|Tam
|6.583
|6.683
|-26,00
|
|Yarım
|3.207
|3.268
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.602
|1.633
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,37
|18,41
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|10,98
|10,99
|-0,19
|
|B. Petrol
|92,77
|92,77
|0,39
|
Seans Raporu
14:59
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