***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
16.08.2023 11:33
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
OYAK Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım (TL) Fonu
Yeni Unvan
OYAK Portföy Türkiye Finans Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım (TL) Fonu
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
15/08/2023
Açıklamalar
OYAK Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım (TL) Fonu'n unvanı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08/08/2023 tarih ve E-12233903-305.04-40662 sayılı izin doğrultusunda OYAK Portföy Türkiye Finans Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım (TL) Fonu olarak değiştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185938
BIST
'
13:267.686
En Düşük
|Değişim
|: -0,07%
|| -5,05
|Açılış
|: 7.685
|
|Önceki Kapanış
|: 7.691
|
7.589
En Yüksek
7.734
13:2627,0613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0046
|Açılış
|: 27,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,2020
En Düşük
27,0055
13:2629,5730
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0663
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,8268
En Düşük
29,2983
13:261.658,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 5,46
|Açılış
|: 1.658,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.653,37
|
1.665,76
En Düşük
1.651,46
BIST En Aktif Hisseler13:26
|COSMO
|146,30
|28.508.748
|% 10,00
|
|AYEN
|41,62
|109.136.814
|% 9,99
|
|ARZUM
|36,34
|25.412.925
|% 9,99
|
|TETMT
|1.310,70
|18.134.416
|% 9,99
|
|BURCE
|145,40
|107.966.272
|% 9,98
|
|SDTTR
|324,00
|315.486.161
|% -10,00
|
|ONCSM
|212,80
|18.635.534
|% -9,98
|
|FORTE
|105,10
|94.125.168
|% -9,94
|
|ADESE
|2,02
|573.643.900
|% -9,01
|
|GESAN
|94,85
|3.172.898.825
|% -8,18
|
|TUPRS
|119,10
|4.529.944.439
|% 4,11
|
|ASTOR
|135,40
|3.968.383.653
|% -2,87
|
|THYAO
|257,20
|3.797.945.044
|% -0,96
|
|KRDMD
|26,60
|3.215.680.605
|% 4,89
|
|GESAN
|94,85
|3.172.898.825
|% -8,18
|
|ZOREN
|5,19
|1.794.528.750
|% 4,22
|
|ADESE
|2,02
|573.643.900
|% -9,01
|
|YKBNK
|16,46
|2.924.468.888
|% -0,18
|
|EKGYO
|8,71
|1.337.139.155
|% 2,11
|
|KRDMD
|26,60
|3.215.680.605
|% 4,89
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0558
|27,0613
|% 0,02
|
|Euro
|29,5544
|29,5730
|% 0,22
|
|Sterlin
|34,3983
|34,5708
|% 0,47
|
|Frank
|30,6818
|30,8667
|% 0,10
|
|Riyal
|7,1934
|7,2294
|% 0,10
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|4,40
|
|Altın Gr.
|1.658
|1.658
|4,95
|
|Cumhuriyet
|11.330
|11.501
|-15,00
|
|Tam
|11.092
|11.162
|-22,00
|
|Yarım
|5.563
|5.607
|-11,00
|
|Çeyrek
|2.773
|2.803
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,70
|22,74
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|19,74
|19,77
|0,19
|
|B. Petrol
|84,81
|84,81
|-0,08
|