***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEski UnvanOYAK Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım (TL) FonuYeni UnvanOYAK Portföy Türkiye Finans Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım (TL) FonuUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi15/08/2023AçıklamalarOYAK Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım (TL) Fonu'n unvanı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08/08/2023 tarih ve E-12233903-305.04-40662 sayılı izin doğrultusunda OYAK Portföy Türkiye Finans Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım (TL) Fonu olarak değiştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185938BIST