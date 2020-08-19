***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
19.08.2020 18:03
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU İCAZET BELGESİ DUYURUSU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869983
BIST
17:561.123
En Yüksek
|Değişim
|: 2,83%
|| 30,97
|Açılış
|: 1.099
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.126
En Düşük
1.099
17:567,2892
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -0,0839
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4340
|
7,3831
En Düşük
7,2095
17:568,6737
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -0,1313
|Açılış
|: 8,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,8260
En Düşük
8,5859
17:56457,63
En Yüksek
|Değişim
|: -3,54%
|| -16,77
|Açılış
|: 457,63
|
|Önceki Kapanış
|: 474,40
|
475,76
En Düşük
457,30
BIST En Aktif Hisseler17:55
|POLTK
|176,00
|214.283
|% 10,00
|
|ARTI
|2,97
|1.156.990
|% 10,00
|
|MZHLD
|15,84
|269.549
|% 10,00
|
|QNBFL
|146,40
|12.298.685
|% 9,99
|
|QNBFB
|78,75
|31.054.494
|% 9,99
|
|KENT
|2.040,10
|10.041.372
|% -10,00
|
|NIBAS
|21,16
|17.823.124
|% -9,96
|
|BURVA
|59,75
|2.056.999
|% -9,95
|
|BMELK
|6,56
|381.379
|% -9,89
|
|BFREN
|782,60
|79.495.776
|% -9,21
|
|TUPRS
|85,90
|2.511.555.434
|% 7,58
|
|EKGYO
|2,05
|1.900.225.858
|% 5,67
|
|SISE
|6,26
|1.436.125.664
|% 5,39
|
|GARAN
|7,29
|1.226.212.992
|% 2,24
|
|RTALB
|55,25
|1.083.828.071
|% -3,41
|
|EKGYO
|2,05
|1.900.225.858
|% 5,67
|
|ZOREN
|2,65
|604.484.329
|% 9,96
|
|SISE
|6,26
|1.436.125.664
|% 5,39
|
|PETKM
|4,23
|844.397.032
|% 9,87
|
|GARAN
|7,29
|1.226.212.992
|% 2,24
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2662
|7,2775
|% -1,30
|
|Euro
|8,6404
|8,6748
|% -1,48
|
|Sterlin
|9,4922
|9,5398
|% -2,42
|
|Frank
|7,9057
|7,9533
|% -2,66
|
|Riyal
|1,9199
|1,9295
|% -2,01
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.966
|1.966
|-36,27
|
|Altın Gr.
|458
|458
|-16,77
|
|Cumhuriyet
|3.104
|3.151
|-50,00
|
|Tam
|3.081
|3.161
|-46,57
|
|Yarım
|1.489
|1.529
|-22,53
|
|Çeyrek
|747
|764
|-11,26
|
|Gümüş.Ons
|27,27
|27,30
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,20
|
|B. Petrol
|45,01
|45,01
|-0,45
|
Seans Raporu
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