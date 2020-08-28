***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSPK' nın 28.08.2020 tarih ve 12233903-305.01.01- 8775 sayılı yazısı ile kuruluşuna izin verilen OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FON SEPETİ ŞEMSİYE FON İÇ TÜZÜĞÜ ekte yeralmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871662BIST