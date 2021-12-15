***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
15.12.2021 10:49
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
Kurucusu ve Yöneticisi olduğumuz OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu'nda halihazırda yer alan ve değerleme yaptırılması gereken varlıklar ile 2021 Yılı sonuna kadar fon portföyüne alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için, değerleme hizmetinin 08.11.2021 tarih ve 2021/21 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile "Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş." den alınmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983281
BIST
18:052.162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 4,52
|Açılış
|: 2.191
|
|Önceki Kapanış
|: 2.158
|
2.195
En Düşük
2.146
18:0514,8081
En Yüksek
|Değişim
|: 2,86%
|| 0,4118
|Açılış
|: 14,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3800
|
14,8300
En Düşük
14,3636
18:0516,6954
En Yüksek
|Değişim
|: 2,98%
|| 0,4828
|Açılış
|: 16,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2200
|
16,7240
En Düşük
16,1749
18:05838,22
En Yüksek
|Değişim
|: 2,27%
|| 18,60
|Açılış
|: 838,22
|
|Önceki Kapanış
|: 819,62
|
843,96
En Düşük
817,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CEOEM
|14,96
|65.175.521
|% 10,00
|
|DOGUB
|3,85
|3.372.636
|% 10,00
|
|PKENT
|5.512,10
|4.348.843
|% 10,00
|
|TETMT
|275,00
|6.138.052
|% 10,00
|
|ISKUR
|664.400,00
|1.974.800
|% 10,00
|
|OYLUM
|7,57
|20.070.186
|% -9,99
|
|MERIT
|30,90
|103.323.060
|% -9,97
|
|SODSN
|32,68
|1.607.625
|% -9,97
|
|SONME
|37,26
|11.412.458
|% -9,96
|
|RALYH
|13,45
|6.040.813
|% -9,73
|
|THYAO
|23,48
|4.995.695.405
|% 3,99
|
|GARAN
|11,99
|4.241.188.040
|% -1,40
|
|KRDMD
|11,61
|3.470.651.659
|% -0,68
|
|SISE
|16,23
|2.839.610.288
|% -2,17
|
|YKBNK
|3,83
|2.228.068.329
|% -1,79
|
|EKGYO
|2,61
|1.654.710.821
|% -2,97
|
|YKBNK
|3,83
|2.228.068.329
|% -1,79
|
|TSKB
|1,64
|959.615.510
|% -3,53
|
|SKBNK
|1,22
|558.548.492
|% -3,17
|
|GARAN
|11,99
|4.241.188.040
|% -1,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8013
|14,8081
|% 2,86
|
|Euro
|16,6784
|16,6954
|% 2,98
|
|Sterlin
|19,4208
|19,5182
|% 2,34
|
|Frank
|15,8624
|15,9580
|% 2,28
|
|Riyal
|3,9169
|3,9366
|% 2,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.768
|-3,73
|
|Altın Gr.
|839
|839
|19,73
|
|Cumhuriyet
|5.592
|5.676
|184,00
|
|Tam
|5.562
|5.706
|183,54
|
|Yarım
|2.688
|2.760
|88,79
|
|Çeyrek
|1.348
|1.380
|44,39
|
|Gümüş.Ons
|21,55
|21,58
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|10,23
|10,25
|0,09
|
|B. Petrol
|72,91
|72,91
|-0,79
|