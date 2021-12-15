***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu ve Yöneticisi olduğumuz OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu'nda halihazırda yer alan ve değerleme yaptırılması gereken varlıklar ile 2021 Yılı sonuna kadar fon portföyüne alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için, değerleme hizmetinin 08.11.2021 tarih ve 2021/21 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile "Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş." den alınmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983281BIST