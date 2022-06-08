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***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

08.06.2022 11:44
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Açıklamalar

Şirket Esas Sözleşmesinin 8. Maddesinin verdiği yetkiye istinaden, Yönetim Kurulumuzun 28.04.2022 tarihli 2022/17 sayılı kararı ile 10.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayemizin tamamı iç kaynaklardan (geçmiş yıllar karlarından) karşılanmak suretiyle 3.250.000 TL artırılarak 6.750.000 TL'den 10.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiş, sermaye artırımına ilişkin talebimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.06.2022 tarih ve E-12233903-350.05.01-22240 sayılı yazısı ile uygun bulunmuştur.
  
Bu çerçevede artırılan 3.250.000 TL tutarındaki sermayeyi temsil eden 1 TL nominal değerli ve üzerinde herhangi bir imtiyaz bulunmayacak 3.250.000 adet payın tamamının nama yazılı pay olarak ihracına ve mevcut pay sahiplerine payları oranında dağıtılmasına, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine ve söz konusu sermaye artışının onaylanmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmasına Şirketimiz Yönetim Kurulu  tarafından 7 Haziran 2022 tarihinde karar verilmiştir. 
OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ
 
    
    Eski Metin
    Yeni Metin

                                                  SERMAYE VE PAYLAR
MADDE 8- Şirketin kayıtlı sermaye tavanı  10.000.000,- TL olup her biri 1,00 (Bir) Türk Lirası itibari değerde  10.000.000 adet paya bölünmüştür.
 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca verilen kayıtlı  sermaye tavanı izni 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim  kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin  süresinin dolmasından sonra, yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı  alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden  yetki süresi belirlenmesi şarttır.
 
Şirketin sermayesi tamamı ödenmiş her biri 1,00  (Bir) Türk Lirası nominal değerde nama yazılı 6.750.000 hisseye bölünmüş  6.750.000,- TL'den (Altı milyon yediyüz elli bin Türk Lirası'ndan) ibarettir.
 
İşbu sermayenin 6.750.000 hisseye tekabül eden  6.750.000,- Türk Lirası Oyak Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi  tarafından her türlü muvazaadan ari olarak nakden ve tamamen taahhüt edilmiş  olup, taahhüt olunan sermayenin tamamı ortakça nakden ve tamamen ödenmiştir.
 
Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK  ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılacaktır.
 
Yönetim kurulu, 2020-2024 yılları arasında  TTK'ya uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek  çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının  sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde pay  çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yönetim kurulunun sermaye  artırımına ilişkin kararı Şirket'in internet sitesinde ilan edilir.   Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe  yol açacak şekilde kullanılamaz.
 
Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının  kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.
 
Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye  Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir.
 
Yönetim Kurulu payların muhtelif tertipler  halinde çıkartılması ve kolay saklanmasını teminen lüzum gördüğünde birden  fazla payı temsil edecek yüksek paylık kupürler halinde çıkartma yetkisine  sahiptir.
 
Genel kurul, sermaye tutarı aynı kalmak  şartıyla, esas sözleşmeyi değiştirmek suretiyle, payları, asgari itibarî  değer hükmüne uyarak, itibarî değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları  itibarî değerleri daha yüksek olan paylar hâlinde birleştirmek yetkisini  haizdir. Şu kadar ki, payların birleştirilebilmesi için her pay sahibinin bu  işleme onay vermesi gerekir. TTK'nın 476. maddesi saklıdır.
 
Sermaye artırımı kapsamında şirkette pay sahibi  olacak ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik  edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmesi zorunludur.
 
 
                                                  SERMAYE VE PAYLAR
MADDE 8- Şirketin kayıtlı sermaye tavanı  10.000.000,- TL olup her biri 1,00 (Bir) Türk Lirası itibari değerde  10.000.000 adet paya bölünmüştür.
 
Ticaret Bakanlığı'nca verilen kayıtlı sermaye  tavanı izni 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim kuruluna  verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresinin  dolmasından sonra, yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için  esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi  belirlenmesi şarttır.
 
Şirketin sermayesi tamamı ödenmiş her biri 1,00  (Bir) Türk Lirası nominal değerde nama yazılı 10.000.000 hisseye bölünmüş  10.000.000,- TL'den (On milyon Türk Lirası'ndan) ibarettir.
 
 
İşbu sermayenin 6.750.000 hisseye tekabül eden  6.750.000,- Türk Lirası Oyak Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi  tarafından her türlü muvazaadan ari olarak nakden ve tamamen ödenmiştir. Bu  defa arttırılan 3.250.000 hisseye tekabül eden 3.250.000,-Türk Lirası  sermayenin tamamı Şirket'in geçmiş yıl karlarından ödenmiştir.
 
Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK  ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılacaktır.
 
Yönetim kurulu, 2020-2024 yılları arasında  TTK'ya uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek  çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının  sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde pay  çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yönetim kurulunun sermaye  artırımına ilişkin kararı Şirket'in internet sitesinde ilan edilir.   Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe  yol açacak şekilde kullanılamaz.
 
Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının  kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.
 
Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye  Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir.
 
Yönetim Kurulu payların muhtelif tertipler  halinde çıkartılması ve kolay saklanmasını teminen lüzum gördüğünde birden  fazla payı temsil edecek yüksek paylık kupürler halinde çıkartma yetkisine  sahiptir.
 
Genel kurul, sermaye tutarı aynı kalmak  şartıyla, esas sözleşmeyi değiştirmek suretiyle, payları, asgari itibarî  değer hükmüne uyarak, itibarî değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya  payları itibarî değerleri daha yüksek olan paylar hâlinde birleştirmek  yetkisini haizdir. Şu kadar ki, payların birleştirilebilmesi için her pay  sahibinin bu işleme onay vermesi gerekir. TTK'nın 476. maddesi saklıdır.
 
 
Sermaye artırımı kapsamında şirkette pay sahibi  olacak ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik  edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmesi zorunludur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035670


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