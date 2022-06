***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









Maddesinin verdiği yetkiye istinaden, Yönetim Kurulumuzun 28.04.2022 tarihli 2022/17 sayılı kararı ile 10.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayemizin tamamı iç kaynaklardan (geçmiş yıllar karlarından) karşılanmak suretiyle 3.250.000 TL artırılarak 6.750.000 TL'den 10.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiş, sermaye artırımına ilişkin talebimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.06.2022 tarih ve E-12233903-350.05.01-22240 sayılı yazısı ile uygun bulunmuştur.Bu çerçevede artırılan 3.250.000 TL tutarındaki sermayeyi temsil eden 1 TL nominal değerli ve üzerinde herhangi bir imtiyaz bulunmayacak 3.250.000 adet payın tamamının nama yazılı pay olarak ihracına ve mevcut pay sahiplerine payları oranında dağıtılmasına, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine ve söz konusu sermaye artışının onaylanmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmasına Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 7 Haziran 2022 tarihinde karar verilmiştir.OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİEski MetinYeni MetinSERMAYE VE PAYLARMADDE 8- Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000,- TL olup her biri 1,00 (Bir) Türk Lirası itibari değerde 10.000.000 adet paya bölünmüştür.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresinin dolmasından sonra, yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır.Şirketin sermayesi tamamı ödenmiş her biri 1,00 (Bir) Türk Lirası nominal değerde nama yazılı 6.750.000 hisseye bölünmüş 6.750.000,- TL'den (Altı milyon yediyüz elli bin Türk Lirası'ndan) ibarettir.İşbu sermayenin 6.750.000 hisseye tekabül eden 6.750.000,- Türk Lirası Oyak Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi tarafından her türlü muvazaadan ari olarak nakden ve tamamen taahhüt edilmiş olup, taahhüt olunan sermayenin tamamı ortakça nakden ve tamamen ödenmiştir.Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılacaktır.Yönetim kurulu, 2020-2024 yılları arasında TTK'ya uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yönetim kurulunun sermaye artırımına ilişkin kararı Şirket'in internet sitesinde ilan edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir.Yönetim Kurulu payların muhtelif tertipler halinde çıkartılması ve kolay saklanmasını teminen lüzum gördüğünde birden fazla payı temsil edecek yüksek paylık kupürler halinde çıkartma yetkisine sahiptir.Genel kurul, sermaye tutarı aynı kalmak şartıyla, esas sözleşmeyi değiştirmek suretiyle, payları, asgari itibarî değer hükmüne uyarak, itibarî değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibarî değerleri daha yüksek olan paylar hâlinde birleştirmek yetkisini haizdir. Şu kadar ki, payların birleştirilebilmesi için her pay sahibinin bu işleme onay vermesi gerekir. TTK'nın 476. maddesi saklıdır.Sermaye artırımı kapsamında şirkette pay sahibi olacak ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmesi zorunludur.SERMAYE VE PAYLARMADDE 8- Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000,- TL olup her biri 1,00 (Bir) Türk Lirası itibari değerde 10.000.000 adet paya bölünmüştür.Ticaret Bakanlığı'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresinin dolmasından sonra, yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır.Şirketin sermayesi tamamı ödenmiş her biri 1,00 (Bir) Türk Lirası nominal değerde nama yazılı 10.000.000 hisseye bölünmüş 10.000.000,- TL'den (On milyon Türk Lirası'ndan) ibarettir.İşbu sermayenin 6.750.000 hisseye tekabül eden 6.750.000,- Türk Lirası Oyak Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi tarafından her türlü muvazaadan ari olarak nakden ve tamamen ödenmiştir. Bu defa arttırılan 3.250.000 hisseye tekabül eden 3.250.000,-Türk Lirası sermayenin tamamı Şirket'in geçmiş yıl karlarından ödenmiştir.Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılacaktır.Yönetim kurulu, 2020-2024 yılları arasında TTK'ya uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yönetim kurulunun sermaye artırımına ilişkin kararı Şirket'in internet sitesinde ilan edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir.Yönetim Kurulu payların muhtelif tertipler halinde çıkartılması ve kolay saklanmasını teminen lüzum gördüğünde birden fazla payı temsil edecek yüksek paylık kupürler halinde çıkartma yetkisine sahiptir.Genel kurul, sermaye tutarı aynı kalmak şartıyla, esas sözleşmeyi değiştirmek suretiyle, payları, asgari itibarî değer hükmüne uyarak, itibarî değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibarî değerleri daha yüksek olan paylar hâlinde birleştirmek yetkisini haizdir. Şu kadar ki, payların birleştirilebilmesi için her pay sahibinin bu işleme onay vermesi gerekir. TTK'nın 476. maddesi saklıdır.Sermaye artırımı kapsamında şirkette pay sahibi olacak ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmesi zorunludur.