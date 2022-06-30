***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
30.06.2022 09:45
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYAK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIRINCI SERBEST (TL) FON
Kurucusu ve Yöneticisi olduğumuz, OYAK Portföy Kar Payı Ödeyen Birinci Serbest (TL) Fon'un 2022 yılı Nisan – Mayıs – Haziran aylarını içeren kar payı dağıtım dönemine ilişkin
Dağıtılacak Kar Payı Tutarının 200.000,00 TL (İkiyüz Bin Türk Lirası),
Dağıtılan Kar Payı Tutarı'nın Fon Toplam Değerine Oranı (%0.1024)
Katılma Payı Başına Düşen Kar Payı Tutarı 0.0010667551 TL
olarak belirlenmiştir. Fon katılma payı sahiplerinin bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040219
BIST
11:052.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 14,89
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.402
|
2.419
En Düşük
2.383
11:0516,6807
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0425
|Açılış
|: 16,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,7695
En Düşük
16,5724
11:0517,4423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0546
|Açılış
|: 17,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,5098
En Düşük
17,3212
11:05972,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,13
|Açılış
|: 972,86
|
|Önceki Kapanış
|: 973,00
|
981,52
En Düşük
967,73
BIST En Aktif Hisseler11:04
|BMSCH
|10,76
|49.083.185
|% 8,69
|
|VKFYO
|5,47
|3.596.878
|% 8,10
|
|RTALB
|7,24
|57.192.639
|% 6,63
|
|SERVE
|27,98
|80.722
|% 5,51
|
|EKGYO
|2,65
|249.227.054
|% 4,74
|
|LIDFA
|11,34
|12.402.825
|% -10,00
|
|BALAT
|12,78
|177.808
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|90.311.007
|% -9,98
|
|ALMAD
|2,63
|90.672
|% -7,72
|
|ULUSE
|210,00
|14.208.181
|% -5,70
|
|THYAO
|46,32
|1.167.966.400
|% 0,30
|
|SISE
|21,52
|1.100.852.418
|% 4,06
|
|KRDMD
|11,14
|308.319.905
|% -0,18
|
|EREGL
|26,68
|287.875.727
|% 0,53
|
|ASELS
|22,70
|252.566.581
|% 0,09
|
|EKGYO
|2,65
|249.227.054
|% 4,74
|
|SISE
|21,52
|1.100.852.418
|% 4,06
|
|YKBNK
|4,32
|217.789.596
|% 0,70
|
|ODAS
|2,94
|125.266.116
|% 1,38
|
|TSKB
|2,01
|67.090.258
|% -0,50
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6652
|16,6716
|% 0,20
|
|Euro
|17,4230
|17,4510
|% 0,36
|
|Sterlin
|20,1629
|20,2640
|% 0,23
|
|Frank
|17,3794
|17,4841
|% 0,11
|
|Riyal
|4,4298
|4,4520
|% 0,16
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|-2,79
|
|Altın Gr.
|970
|971
|-2,38
|
|Cumhuriyet
|6.500
|6.599
|-26,00
|
|Tam
|6.475
|6.581
|-60,00
|
|Yarım
|3.169
|3.218
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.587
|1.608
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|20,75
|20,77
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,12
|11,14
|0,02
|
|B. Petrol
|112
|112
|-0,15
|