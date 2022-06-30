***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarOYAK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIRINCI SERBEST (TL) FONKurucusu ve Yöneticisi olduğumuz, OYAK Portföy Kar Payı Ödeyen Birinci Serbest (TL) Fon'un 2022 yılı Nisan – Mayıs – Haziran aylarını içeren kar payı dağıtım dönemine ilişkinDağıtılacak Kar Payı Tutarının 200.000,00 TL (İkiyüz Bin Türk Lirası),Dağıtılan Kar Payı Tutarı'nın Fon Toplam Değerine Oranı (%0.1024)Katılma Payı Başına Düşen Kar Payı Tutarı 0.0010667551 TLolarak belirlenmiştir. Fon katılma payı sahiplerinin bilgisine sunarız.Saygılarımızla,OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040219BIST