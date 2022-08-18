***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Bildirim İçeriğiAçıklamalarOYAK Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım (TL) Fonu (OTF) portföyüne 18.08.2022 tarihinde, 19.08.2022 vadeli, %12.50 yıllık Kar payı oranlı vaad sözleşmesi işlemi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile yapılmıştır. Katılma payı sahiplerinin bilgisine sunarız.Saygılarımızla,OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056733BIST