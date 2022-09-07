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***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

07.09.2022 17:38
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Genel Açıklama

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Açıklamalar

OYAK Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım (TL) Fonu (OTF) portföyüne 07.09.2022 tarihinde, 08.09.2022 vadeli, %12.00 yıllık Kar payı oranlı vaad sözleşmesi işlemi OYAK Yatırım Menkul Değerler A.ş ile yapılmıştır. Katılma payı sahiplerinin bilgisine sunarız.
 
Saygılarımızla,
      
OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061084


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Çeyrek 1.654 1.678 6,00  
Gümüş.Ons 18,29 18,31 0,28  
Gümüş Gr. 10,70 10,71 0,14  
B. Petrol 89,87 89,87 -2,96  
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