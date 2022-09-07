***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarOYAK Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım (TL) Fonu (OTF) portföyüne 07.09.2022 tarihinde, 08.09.2022 vadeli, %12.00 yıllık Kar payı oranlı vaad sözleşmesi işlemi OYAK Yatırım Menkul Değerler A.ş ile yapılmıştır. Katılma payı sahiplerinin bilgisine sunarız.Saygılarımızla,OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061084BIST