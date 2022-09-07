***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
07.09.2022 17:38
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
OYAK Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım (TL) Fonu (OTF) portföyüne 07.09.2022 tarihinde, 08.09.2022 vadeli, %12.00 yıllık Kar payı oranlı vaad sözleşmesi işlemi OYAK Yatırım Menkul Değerler A.ş ile yapılmıştır. Katılma payı sahiplerinin bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061084
BIST
17:593.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 11,35
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.338
17:5918,2362
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0018
|Açılış
|: 18,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2567
En Düşük
18,2009
17:5918,1629
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1116
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,1630
En Düşük
18,0019
17:591.002,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 5,61
|Açılış
|: 1.002,98
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
1.003,85
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler17:58
|ORGE
|12,98
|55.541.791
|% 10,00
|
|BRKO
|2,31
|3.030.736
|% 10,00
|
|ADEL
|36,98
|47.994.760
|% 9,99
|
|SELGD
|5,73
|5.010.958
|% 9,98
|
|DESA
|23,14
|21.808.328
|% 9,98
|
|MTRKS
|34,68
|9.649.918
|% -9,97
|
|AYEN
|26,56
|170.867.549
|% -9,97
|
|FADE
|9,09
|213.400.091
|% -8,18
|
|DMSAS
|8,39
|18.753.843
|% -6,78
|
|ICBCT
|8,14
|282.937.075
|% -6,65
|
|THYAO
|74,60
|8.299.518.387
|% 1,29
|
|YKBNK
|7,91
|8.218.519.495
|% -4,47
|
|AKBNK
|15,91
|7.703.337.870
|% 2,18
|
|EKGYO
|4,88
|6.368.583.153
|% 8,20
|
|SISE
|26,24
|5.256.732.561
|% 2,74
|
|EKGYO
|4,88
|6.368.583.153
|% 8,20
|
|YKBNK
|7,91
|8.218.519.495
|% -4,47
|
|AKBNK
|15,91
|7.703.337.870
|% 2,18
|
|ISCTR
|10,44
|4.500.657.325
|% -0,85
|
|VAKBN
|10,63
|3.486.884.390
|% 5,46
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2276
|18,2368
|% 0,01
|
|Euro
|18,1403
|18,1514
|% 0,55
|
|Sterlin
|20,8479
|20,9525
|% -0,41
|
|Frank
|18,4882
|18,5996
|% 0,26
|
|Riyal
|4,8359
|4,8602
|% 0,02
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|9,94
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.002
|5,11
|
|Cumhuriyet
|6.734
|6.836
|-6,00
|
|Tam
|6.767
|6.859
|19,00
|
|Yarım
|3.297
|3.351
|12,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.678
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,29
|18,31
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,71
|0,14
|
|B. Petrol
|89,87
|89,87
|-2,96
|