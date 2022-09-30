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***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

30.09.2022 15:21
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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Açıklamalar

OYAK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIRINCI SERBEST (TL) FON
Kurucusu ve Yöneticisi olduğumuz, OYAK Portföy Kar Payı Ödeyen Birinci Serbest (TL) Fon'un 2022 yılı Temmuz – Ağustos – Eylül aylarını içeren kar payı dağıtım dönemine ilişkin  
          Dağıtılacak Kar Payı Tutarının 300.000,00 TL (Üçyüz Bin Türk Lirası), 
          Dağıtılan Kar Payı Tutarı'nın Fon Toplam Değerine Oranı (%0.0756) 
         Katılma Payı Başına Düşen Kar Payı Tutarı 0.00083332 TL olarak belirlenmiştir. Fon katılma payı sahiplerinin bilgisine sunarız. 
Saygılarımızla, 
OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066332


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