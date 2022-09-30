***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
30.09.2022 15:21
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
OYAK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIRINCI SERBEST (TL) FON
Kurucusu ve Yöneticisi olduğumuz, OYAK Portföy Kar Payı Ödeyen Birinci Serbest (TL) Fon'un 2022 yılı Temmuz – Ağustos – Eylül aylarını içeren kar payı dağıtım dönemine ilişkin
Dağıtılacak Kar Payı Tutarının 300.000,00 TL (Üçyüz Bin Türk Lirası),
Dağıtılan Kar Payı Tutarı'nın Fon Toplam Değerine Oranı (%0.0756)
Katılma Payı Başına Düşen Kar Payı Tutarı 0.00083332 TL olarak belirlenmiştir. Fon katılma payı sahiplerinin bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066332
BIST
16:393.162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 15,32
|Açılış
|: 3.151
|
|Önceki Kapanış
|: 3.147
|
3.180
En Düşük
3.130
16:3918,5036
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0022
|Açılış
|: 18,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5200
|
18,5668
En Düşük
18,4511
16:3918,0905
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0669
|Açılış
|: 18,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,2931
En Düşük
18,0380
16:39993,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 5,45
|Açılış
|: 993,38
|
|Önceki Kapanış
|: 987,93
|
998,55
En Düşük
987,42
BIST En Aktif Hisseler16:39
|BFREN
|1.529,40
|49.965.464
|% 10,00
|
|UZERB
|46,94
|1.423.221
|% 9,98
|
|EKIZ
|14,45
|1.818.997
|% 9,97
|
|ARASE
|144,60
|98.879.085
|% 9,96
|
|ZOREN
|3,57
|479.496.636
|% 9,85
|
|CASA
|118,70
|787.337
|% -9,94
|
|ISGYO
|6,14
|2.501.993.190
|% -7,67
|
|PENTA
|388,90
|21.824.607
|% -5,03
|
|ELITE
|25,76
|30.070.448
|% -4,52
|
|ORMA
|35,14
|117.137
|% -4,35
|
|ISGYO
|6,14
|2.501.993.190
|% -7,67
|
|THYAO
|68,80
|2.476.038.036
|% 0,29
|
|SASA
|69,30
|2.093.813.642
|% 5,24
|
|ASELS
|29,38
|1.571.037.352
|% -1,74
|
|ALARK
|57,20
|1.517.870.131
|% 1,60
|
|ISGYO
|6,14
|2.501.993.190
|% -7,67
|
|EKGYO
|3,85
|1.251.785.122
|% 0,79
|
|TSKB
|2,45
|436.316.234
|% -2,39
|
|ODAS
|6,20
|1.081.738.768
|% 4,38
|
|YKBNK
|7,18
|1.172.745.213
|% 2,13
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4777
|18,5036
|% -0,01
|
|Euro
|18,0679
|18,0905
|% -0,37
|
|Sterlin
|20,5093
|20,6121
|% 0,00
|
|Frank
|18,8310
|18,9445
|% -0,31
|
|Riyal
|4,9182
|4,9429
|% 0,20
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.669
|1.669
|8,47
|
|Altın Gr.
|992
|992
|4,45
|
|Cumhuriyet
|6.649
|6.749
|69,00
|
|Tam
|6.679
|6.752
|20,00
|
|Yarım
|3.250
|3.301
|10,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.650
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,00
|19,04
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,26
|11,28
|0,05
|
|B. Petrol
|86,09
|86,09
|-1,09
|
Seans Raporu
16:39
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16:54ISFIN
Yüzde 5.89 oranında artışla 7.73 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 448, 556 adet işlem
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16:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TOASO, ASELS, TUPRS
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16:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 01 artarak (% 0.61 ) 2, 812
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16:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EKIZ, ARASE, UZERB, BFREN, ZOREN
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16:53
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