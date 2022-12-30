***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
30.12.2022 12:38
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
OYAK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIRINCI SERBEST (TL) FON Kurucusu ve Yöneticisi olduğumuz, OYAK Portföy Kar Payı Ödeyen Birinci Serbest (TL) Fon'un 2022 yılı Ekim – Kasım – Aralık aylarını içeren kar payı dağıtım dönemine ilişkin Dağıtılacak Kar Payı Tutarının 300.000,00 TL (Üçyüz Bin Türk Lirası), Dağıtılan Kar Payı Tutarı'nın Fon Toplam Değerine Oranı (%0.0404) Katılma Payı Başına Düşen Kar Payı Tutarı 0.0004724891 TL olarak belirlenmiştir. Fon katılma payı sahiplerinin bilgisine sunarız. Saygılarımızla, OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091396
BIST
13:535.545
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 68,08
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.555
En Düşük
5.511
13:5318,7202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0149
|Açılış
|: 18,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7417
En Düşük
18,6689
13:5319,9981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0099
|Açılış
|: 20,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1100
|
19,9983
En Düşük
19,9038
13:531.093,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,67
|Açılış
|: 1.093,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
|
1.096,81
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler13:53
|TERA
|19,48
|2.938.792
|% 9,99
|
|SAMAT
|19,32
|83.628.347
|% 9,96
|
|COSMO
|121,50
|4.566.722
|% 9,95
|
|BRKSN
|23,46
|3.866.988
|% 9,93
|
|BALAT
|24,18
|2.107.974
|% 9,91
|
|UZERB
|153,00
|8.854.895
|% -10,00
|
|PRDGS
|10,00
|358.205.752
|% -9,99
|
|ULUFA
|10,70
|64.098.249
|% -7,12
|
|MANAS
|54,85
|41.397.231
|% -5,43
|
|BRKVY
|37,24
|305.929.298
|% -5,43
|
|ASELS
|62,20
|6.308.949.638
|% 5,78
|
|TUPRS
|536,20
|3.883.953.767
|% 5,86
|
|THYAO
|143,60
|3.538.140.727
|% 0,91
|
|PETKM
|20,34
|2.823.677.626
|% 2,42
|
|KOZAL
|573,70
|2.488.018.132
|% 4,31
|
|EKGYO
|8,80
|2.190.472.815
|% 2,09
|
|YKBNK
|11,94
|1.725.541.106
|% -0,50
|
|PETKM
|20,34
|2.823.677.626
|% 2,42
|
|ISCTR
|12,92
|1.610.718.427
|% 0,00
|
|ASELS
|62,20
|6.308.949.638
|% 5,78
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7178
|18,7202
|% 0,08
|
|Euro
|19,9894
|19,9981
|% 0,05
|
|Sterlin
|22,5009
|22,6138
|% -0,02
|
|Frank
|20,2317
|20,3535
|% 0,20
|
|Riyal
|4,9632
|4,9881
|% 0,07
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|2,04
|
|Altın Gr.
|1.093
|1.093
|1,63
|
|Cumhuriyet
|7.326
|7.437
|0,00
|
|Tam
|7.365
|7.419
|-14,00
|
|Yarım
|3.567
|3.626
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.789
|1.812
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,93
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|14,38
|14,39
|0,02
|
|B. Petrol
|83,58
|83,58
|0,12
|