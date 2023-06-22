***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
22.06.2023 14:50
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
İhraç Belgesi Değişikliği Duyurusu (Tadil Metni)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161177
BIST
'
15:145.338
En Düşük
|Değişim
|: 2,92%
|| 151,43
|Açılış
|: 5.200
|
|Önceki Kapanış
|: 5.187
|
5.153
En Yüksek
5.338
15:1424,1990
En Yüksek
|Değişim
|: 2,68%
|| 0,6326
|Açılış
|: 23,9530
|
|Önceki Kapanış
|: 23,2400
|
24,3324
En Düşük
23,4314
15:1426,5936
En Yüksek
|Değişim
|: 2,88%
|| 0,7447
|Açılış
|: 26,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,3500
|
26,7478
En Düşük
25,6253
15:141.500,95
En Yüksek
|Değişim
|: 2,48%
|| 36,36
|Açılış
|: 1.500,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.464,59
|
1.507,45
En Düşük
1.456,69
BIST En Aktif Hisseler15:13
|FORTE
|23,58
|77.630.055
|% 9,98
|
|DGGYO
|27,34
|30.320.327
|% 9,98
|
|OTTO
|143,80
|3.270.012
|% 9,94
|
|VKFYO
|22,64
|54.076.969
|% 9,90
|
|GSDDE
|7,42
|11.605.245
|% 9,12
|
|BMSTL
|48,88
|68.882.166
|% -9,98
|
|UFUK
|62,65
|2.890.236
|% -6,77
|
|IZINV
|25,94
|29.134.265
|% -6,35
|
|INGRM
|613,10
|10.839.726
|% -5,97
|
|PASEU
|31,20
|490.568.832
|% -5,74
|
|PGSUS
|579,10
|1.106.832.128
|% 4,78
|
|ASTOR
|53,05
|806.417.366
|% 3,51
|
|CANTE
|28,24
|652.523.252
|% -2,96
|
|ALFAS
|435,00
|595.540.971
|% 0,97
|
|PASEU
|31,20
|490.568.832
|% -5,74
|
|CANTE
|28,24
|652.523.252
|% -2,96
|
|ASTOR
|53,05
|806.417.366
|% 3,51
|
|PASEU
|31,20
|490.568.832
|% -5,74
|
|PENTA
|24,88
|346.940.089
|% 1,63
|
|MOBTL
|3,46
|47.656.867
|% 2,37
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|24,1788
|24,1938
|% 2,66
|
|Euro
|26,5784
|26,5885
|% 2,86
|
|Sterlin
|30,8331
|30,9878
|% 2,77
|
|Frank
|26,9978
|27,1604
|% 2,70
|
|Riyal
|6,4440
|6,4763
|% 2,87
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.925
|-7,93
|
|Altın Gr.
|1.498
|1.499
|34,05
|
|Cumhuriyet
|9.795
|9.943
|230,00
|
|Tam
|9.701
|9.986
|236,55
|
|Yarım
|4.699
|4.907
|136,00
|
|Çeyrek
|2.357
|2.453
|67,00
|
|Gümüş.Ons
|22,53
|22,55
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|17,54
|17,57
|0,39
|
|B. Petrol
|75,65
|75,65
|-1,47
|
Seans Raporu
15:13
daha fazla
-
15:28PEGYO
Yüzde 7.06 oranında artışla 6.37 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 338, 851 adet işlem
-
15:27ARCLK
Yüzde 5.74 oranında artışla 117.90 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 538, 787 adet işlem
-
15:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKBNK, YKBNK, GARAN
-
15:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, THYAO, KOZAL
-
15:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 123, 03 artarak (% 2.63 ) 4, 797